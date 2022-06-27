https://arabic.sputniknews.com/20220627/زعيم-صرب-البوسنة-يدعو-الله-لعودة-ترامب-للسلطة-ويشيد-ببوتين-1064284335.html
زعيم صرب البوسنة يدعو الله لعودة ترامب للسلطة ويشيد ببوتين
زعيم صرب البوسنة يدعو الله لعودة ترامب للسلطة ويشيد ببوتين
عبر ميلوراد دوديك زعيم صرب البوسنة عن أمله في أن يعود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T09:59+0000
2022-06-27T09:59+0000
2022-06-27T09:59+0000
البوسنة والهرسك
الحكومة الصربية
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ونقلت وكالة "أسوشيتدبرس" عن زعيم صرب البوسنة، الأحد، قوله: "أنا أدعو الله أن يعود ترامب للسلطة مرة أخرى".خلال فترة رئاسته، نادرا ما تحدث ترامب عن محاولات صرب البوسنة المستمرة للانفصال.بعد وصول الرئيس جو بايدن للسلطة، واجه دوديك عقوبات أمريكية وبريطانية على خلفية هدفه المعلن المتمثل في الانفصال بنصف البوسنة والانضمام إلى صربيا المجاورة.من جهة أخرى، عبر دوديك عن فخره باللقاء الذي جمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من الشهر الجاري.وعن تفاصيل اللقاء، قال: "لقد أخبرني (بوتين) بشيء واحد وهو: أننا لا نتخلى عن أصدقائنا. إنهم الروس الذين لم يتسببوا لنا في أي ضرر".وفيما يتعلق بالوضع الداخلي في بلاده، قال دوديك الذي قاد حملة انفصالية لصرب البوسنة إنه مقتنع بأن الصرب سيتخذون قرارات مهمة بشأن مصيرهم في البوسنة.وقال زعيم صرب البوسنة: "للمرة الأولى في التاريخ، الصرب ينتظرون التوقيت المناسب. يجب ان نتحلى بالصبر ونتفهم الوقت. أوروبا مضطربة حتما بالمشاكل الداخلية".دخلت البوسنة في حرب مدمرة خلال الفترة من 1992 وحتى 1995، قتل خلالها أكثر من 100 ألف شخص قبل أن ينتهي النزاع باتفاق سلام توسطت فيه الولايات المتحدة.ويعرف اتفاق السلام كذلك باتفاقيات دايتون التي أسفرت عن تشكيل كيانات صرب البوسنة والبوشناق الكروات المرتبطة بمؤسسات بوسنية مشتركة ورئاسة ثلاثية، ودوديك عضو بها.
https://arabic.sputniknews.com/20210528/نقل-الرئيس-السابق-لجمهورية-صرب-البوسنة-كاراديتش-إلى-سجن-جنوبي-بريطانيا-1049097631.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
البوسنة والهرسك, الحكومة الصربية
زعيم صرب البوسنة يدعو الله لعودة ترامب للسلطة ويشيد ببوتين
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عبر ميلوراد دوديك زعيم صرب البوسنة عن أمله في أن يعود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة "أسوشيتدبرس"
عن زعيم صرب البوسنة، الأحد، قوله: "أنا أدعو الله أن يعود ترامب للسلطة مرة أخرى".
خلال فترة رئاسته، نادرا ما تحدث ترامب عن محاولات صرب البوسنة المستمرة للانفصال.
بعد وصول الرئيس جو بايدن للسلطة، واجه دوديك عقوبات أمريكية وبريطانية
على خلفية هدفه المعلن المتمثل في الانفصال بنصف البوسنة والانضمام إلى صربيا المجاورة.
من جهة أخرى، عبر دوديك عن فخره باللقاء الذي جمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من الشهر الجاري.
وعن تفاصيل اللقاء، قال: "لقد أخبرني (بوتين) بشيء واحد وهو: أننا لا نتخلى عن أصدقائنا. إنهم الروس الذين لم يتسببوا لنا في أي ضرر".
وفيما يتعلق بالوضع الداخلي في بلاده، قال دوديك الذي قاد حملة انفصالية لصرب البوسنة إنه مقتنع بأن الصرب سيتخذون قرارات مهمة بشأن مصيرهم في البوسنة.
وقال زعيم صرب البوسنة: "للمرة الأولى في التاريخ، الصرب ينتظرون التوقيت المناسب. يجب ان نتحلى بالصبر ونتفهم الوقت. أوروبا مضطربة حتما بالمشاكل الداخلية".
دخلت البوسنة في حرب مدمرة خلال الفترة من 1992 وحتى 1995، قتل خلالها أكثر من 100 ألف شخص قبل أن ينتهي النزاع باتفاق سلام توسطت فيه الولايات المتحدة.
ويعرف اتفاق السلام كذلك باتفاقيات دايتون التي أسفرت عن تشكيل كيانات صرب البوسنة والبوشناق الكروات المرتبطة بمؤسسات بوسنية مشتركة ورئاسة ثلاثية، ودوديك عضو بها.