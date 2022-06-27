https://arabic.sputniknews.com/20220627/سلطان-عمان-يؤكد-حرص-بلاده-على-زيادة-الاستثمارات-في-مصر-واستغلال-الفرص-الاستثمارية-المتاحة--1064311644.html

سلطان عمان يؤكد حرص بلاده على زيادة الاستثمارات في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة

سلطان عمان يؤكد حرص بلاده على زيادة الاستثمارات في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة

أكد سلطان عمان، هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، حرص بلاده على زيادة الاستثمارات في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة فيها. 27.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-27T16:29+0000

2022-06-27T16:29+0000

2022-06-27T16:29+0000

سلطنة عمان

أخبار مصر الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى اليوم، في قصر العلم العامر بالعاصمة العمانية مسقط، مع سلطان عمان هيثم بن طارق، حيث أقيمت لسيادته مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واصطفاف حرس الشرف".وأوضح أن "الرئيس السيسي والسلطان هيثم عقدا جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب الأخير بالرئيس المصري في سلطنة عمان، مشيداً بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدي".ووفقا للبيان المصري، أعرب سلطان عمان عن "تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العماني على كافة الأصعدة، فضلاً عن إسهام الجالية المصرية في عملية البناء والتنمية بعمان في مختلف المجالات، مع التأكيد على حرص عمان على تعزيز أطر التعاون الثنائي الراسخة مع مصر فى مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، بما فيها من خلال زيادة الاستثمارات العمانية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها".من جانبه، أكد السيسي "اعتزاز مصر بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب الحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية".وثمن الرئيس المصري، وفقا للبيان، مستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل، إلى جانب التوافق العماني المصري إزاء كافة القضايا الاقليمية والدولية.وأعلنت الرئاسة المصرية، في وقت سابق، أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ اليوم زيارة تشمل سلطنة عمان ومملكة البحرين يبحث خلالها سبل توطيد العلاقات المصرية الخليجية".

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سلطنة عمان, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي