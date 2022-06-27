https://arabic.sputniknews.com/20220627/صحيفة-عبرية-زيلينسكي-يكذب-بشأن-اليهود-لإقناع-إسرائيل-بفرض-عقوبات-ضد-روسيا-1064300968.html
صحيفة عبرية: زيلينسكي يكذب بشأن اليهود لإقناع إسرائيل بفرض عقوبات ضد روسيا
صحيفة عبرية: زيلينسكي يكذب بشأن اليهود لإقناع إسرائيل بفرض عقوبات ضد روسيا
كتبت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، تقريرا مفصلا أكدت من خلاله أن محاولات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لإقناع إسرائيل بفرض عقوبات ضد روسيا وإرسال... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T13:26+0000
2022-06-27T13:26+0000
2022-06-27T13:26+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وأضاف التقرير: "تحدث زيلينسكي عن مدى خيبة أمله من إسرائيل. قال إنه وإسرائيل لديهما ماض مشترك. وذكّر الجمهور بأن المهاجرين الإسرائيليين الرئيسيين أصلهم من أوكرانيا، إسحاق بن تسفي وجولدا مائير وشولوم أليكيم. ومع ذلك، فإن الأخير عاش بالفعل في الولايات المتحدة وكتب باللغة اليديشية، وليس العبرية كما قال زيلينسكي".وفقا لمؤلف المقال فقد "صفع زيلينسكي إسرائيل باتهاماته"، مؤكدا أنه يجب على البلاد أن تتصرف في المقام الأول لمصالحها الخاصة.في الأسبوع الماضي، اشتكى زيلينسكي، الذي تحدث عبر رابط فيديو إلى طلاب إسرائيليين، من أن أوكرانيا تفتقر إلى المساعدة اللازمة من إسرائيل في قضايا التسليح، فضلا عن دعم فرض العقوبات المناهضة لروسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/-إعلام-زيلينسكي-يستعد-لإقالة-رئيس-جهاز-الأمن-الأوكراني-1064132640.html
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روسيا, العالم
صحيفة عبرية: زيلينسكي يكذب بشأن اليهود لإقناع إسرائيل بفرض عقوبات ضد روسيا
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كتبت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، تقريرا مفصلا أكدت من خلاله أن محاولات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لإقناع إسرائيل بفرض عقوبات ضد روسيا وإرسال أسلحة إلى كييف مهينة.
وأضاف التقرير: "تحدث زيلينسكي عن مدى خيبة أمله من إسرائيل. قال إنه وإسرائيل لديهما ماض مشترك. وذكّر الجمهور بأن المهاجرين الإسرائيليين الرئيسيين أصلهم من أوكرانيا، إسحاق بن تسفي وجولدا مائير وشولوم أليكيم. ومع ذلك، فإن الأخير عاش بالفعل في الولايات المتحدة وكتب باللغة اليديشية، وليس العبرية كما قال زيلينسكي".
وفقا لمؤلف المقال فقد "صفع زيلينسكي إسرائيل باتهاماته"، مؤكدا أنه يجب على البلاد أن تتصرف في المقام الأول لمصالحها الخاصة.
في الأسبوع الماضي، اشتكى زيلينسكي، الذي تحدث عبر رابط فيديو إلى طلاب إسرائيليين، من أن أوكرانيا تفتقر إلى المساعدة اللازمة من إسرائيل في قضايا التسليح، فضلا عن دعم فرض العقوبات المناهضة لروسيا.