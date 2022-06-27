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https://arabic.sputniknews.com/20220627/قائد-في-الوحدة-الشيشانية-الجيش-الأوكراني-حاول-ترك-سيفيرودونيتسك-تحت-ستار-المدنيين-1064303695.html
قائد في الوحدة الشيشانية: الجيش الأوكراني حاول ترك سيفيرودونيتسك تحت ستار المدنيين
قائد في الوحدة الشيشانية: الجيش الأوكراني حاول ترك سيفيرودونيتسك تحت ستار المدنيين
أكد أحد قادة الوحدة الشيشانية الخاصة "أخمات سيلا"، اليوم الاثنين، فشل عناصر الجيش الأوكراني في ترك مدينة سيفيرودونيتسك تحت ستار المدنيين. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T14:00+0000
2022-06-27T14:00+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأضاف المصدر لـ "سبوتنيك": "إنهم يلقون كل شيء ويهربون (قوات الأمن الأوكرانية)، في بعض الأحيان حتى يرتدون ملابس نسائية ويتغلغلون بين المدنيين، لكننا نقبض عليهم".أعلن رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، يوم السبت الماضي، تحرير 800 مدني وإخراجهم من مصنع "آزوت" في منطقة سيفيرودونيتسك.وقال قديروف، عبر حسابه على تطبيق "تلغرام": "تم تحرير المنطقة الصناعية في سيفيرودونيتسك والمطار بالكامل".وأضاف: "تم إطلاق سراح 800 مدني وإخراجهم من أراضي مصنع آزوت".وتابع: "يجري الآن تطهير مطار سيفيرودونيتسك من فلول العصابات والسيطرة عليه".يُذكر أنه أثناء عمليات تحرير مدينة سيفيرودونيتسك، قام الجيش الروسي والقوات المتحالفة من جمهورية لوغانسك بحصار مقاتلي الكتائب القومية الأوكرانية المتطرفة في مصنع آزوت.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/الدفاع-الروسية-تعلن-تحرير-سيفيرودونيتسك-وعدة-مدن-محورية-في-دونباس-بالكامل-1064202870.html
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قائد في الوحدة الشيشانية: الجيش الأوكراني حاول ترك سيفيرودونيتسك تحت ستار المدنيين

14:00 GMT 27.06.2022
© Sputnik . Alexey Maishevقوات جمهورية لوغانسك الشعبية في سيفيرودونيتسك، أوكرانيا 5 أبريل 2022
قوات جمهورية لوغانسك الشعبية في سيفيرودونيتسك، أوكرانيا 5 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
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أكد أحد قادة الوحدة الشيشانية الخاصة "أخمات سيلا"، اليوم الاثنين، فشل عناصر الجيش الأوكراني في ترك مدينة سيفيرودونيتسك تحت ستار المدنيين.
وأضاف المصدر لـ "سبوتنيك": "إنهم يلقون كل شيء ويهربون (قوات الأمن الأوكرانية)، في بعض الأحيان حتى يرتدون ملابس نسائية ويتغلغلون بين المدنيين، لكننا نقبض عليهم".
أعلن رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، يوم السبت الماضي، تحرير 800 مدني وإخراجهم من مصنع "آزوت" في منطقة سيفيرودونيتسك.
وقال قديروف، عبر حسابه على تطبيق "تلغرام": "تم تحرير المنطقة الصناعية في سيفيرودونيتسك والمطار بالكامل".
وأضاف: "تم إطلاق سراح 800 مدني وإخراجهم من أراضي مصنع آزوت".
وتابع: "يجري الآن تطهير مطار سيفيرودونيتسك من فلول العصابات والسيطرة عليه".
يُذكر أنه أثناء عمليات تحرير مدينة سيفيرودونيتسك، قام الجيش الروسي والقوات المتحالفة من جمهورية لوغانسك بحصار مقاتلي الكتائب القومية الأوكرانية المتطرفة في مصنع آزوت.
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
الدفاع الروسية تعلن تحرير سيفيرودونيتسك وعدة مدن محورية في دونباس بالكامل
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