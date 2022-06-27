https://arabic.sputniknews.com/20220627/قائد-في-الوحدة-الشيشانية-الجيش-الأوكراني-حاول-ترك-سيفيرودونيتسك-تحت-ستار-المدنيين-1064303695.html
قائد في الوحدة الشيشانية: الجيش الأوكراني حاول ترك سيفيرودونيتسك تحت ستار المدنيين
قائد في الوحدة الشيشانية: الجيش الأوكراني حاول ترك سيفيرودونيتسك تحت ستار المدنيين
أكد أحد قادة الوحدة الشيشانية الخاصة "أخمات سيلا"، اليوم الاثنين، فشل عناصر الجيش الأوكراني في ترك مدينة سيفيرودونيتسك تحت ستار المدنيين. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T14:00+0000
2022-06-27T14:00+0000
2022-06-27T14:00+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1060888008_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_a8393921cb8c8213f799efbac4808991.jpg
وأضاف المصدر لـ "سبوتنيك": "إنهم يلقون كل شيء ويهربون (قوات الأمن الأوكرانية)، في بعض الأحيان حتى يرتدون ملابس نسائية ويتغلغلون بين المدنيين، لكننا نقبض عليهم".أعلن رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، يوم السبت الماضي، تحرير 800 مدني وإخراجهم من مصنع "آزوت" في منطقة سيفيرودونيتسك.وقال قديروف، عبر حسابه على تطبيق "تلغرام": "تم تحرير المنطقة الصناعية في سيفيرودونيتسك والمطار بالكامل".وأضاف: "تم إطلاق سراح 800 مدني وإخراجهم من أراضي مصنع آزوت".وتابع: "يجري الآن تطهير مطار سيفيرودونيتسك من فلول العصابات والسيطرة عليه".يُذكر أنه أثناء عمليات تحرير مدينة سيفيرودونيتسك، قام الجيش الروسي والقوات المتحالفة من جمهورية لوغانسك بحصار مقاتلي الكتائب القومية الأوكرانية المتطرفة في مصنع آزوت.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/الدفاع-الروسية-تعلن-تحرير-سيفيرودونيتسك-وعدة-مدن-محورية-في-دونباس-بالكامل-1064202870.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1060888008_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e381b2e9198aabba838f2a8e852f4f1c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
قائد في الوحدة الشيشانية: الجيش الأوكراني حاول ترك سيفيرودونيتسك تحت ستار المدنيين
تابعنا عبر
أكد أحد قادة الوحدة الشيشانية الخاصة "أخمات سيلا"، اليوم الاثنين، فشل عناصر الجيش الأوكراني في ترك مدينة سيفيرودونيتسك تحت ستار المدنيين.
وأضاف المصدر لـ "سبوتنيك": "إنهم يلقون كل شيء ويهربون (قوات الأمن الأوكرانية)، في بعض الأحيان حتى يرتدون ملابس نسائية ويتغلغلون بين المدنيين، لكننا نقبض عليهم".
أعلن رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، يوم السبت الماضي، تحرير 800 مدني وإخراجهم من مصنع "آزوت" في منطقة سيفيرودونيتسك.
وقال قديروف
، عبر حسابه على تطبيق "تلغرام": "تم تحرير المنطقة الصناعية في سيفيرودونيتسك والمطار بالكامل".
وأضاف: "تم إطلاق سراح 800 مدني وإخراجهم من أراضي مصنع آزوت".
وتابع: "يجري الآن تطهير مطار سيفيرودونيتسك من فلول العصابات والسيطرة عليه".
يُذكر أنه أثناء عمليات تحرير مدينة سيفيرودونيتسك
، قام الجيش الروسي والقوات المتحالفة من جمهورية لوغانسك بحصار مقاتلي الكتائب القومية الأوكرانية المتطرفة في مصنع آزوت.