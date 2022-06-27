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قادة مجموعة الدول السبع يجتمعون في بافاريا الألمانية
قادة مجموعة الدول السبع يجتمعون في بافاريا الألمانية
اجتمع، أمس الأحد، قادة مجموعة الدول السبع في ألمانيا، المستشار الألماني أولاف شولتز، الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رئيس... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T12:13+0000
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قادة مجموعة الدول السبع يجتمعون في بافاريا الألمانية

12:13 GMT 27.06.2022 (تم التحديث: 12:19 GMT 27.06.2022)
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اجتمع، أمس الأحد، قادة مجموعة الدول السبع في ألمانيا، المستشار الألماني أولاف شولتز، الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والرئيس الفرنسي إيمانويل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، وغيرهم.
© AFP 2022 / John Macdougallالمستشار الألماني أولاف شولتز، الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكروخلال جلسة العمل الأولى في قلعة إلماو، جنوب ألمانيا، حيث يستضيف المستشار الألماني قمة مجموعة الدول السبع، 26 يونيو عام 2022
المستشار الألماني أولاف شولتز، الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكروخلال جلسة العمل الأولى في قلعة إلماو، جنوب ألمانيا، حيث يستضيف المستشار الألماني قمة مجموعة الدول السبع، 26 يونيو عام 2022 - سبوتنيك عربي
1/16
© AFP 2022 / John Macdougall
المستشار الألماني أولاف شولتز، الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكروخلال جلسة العمل الأولى في قلعة إلماو، جنوب ألمانيا، حيث يستضيف المستشار الألماني قمة مجموعة الدول السبع، 26 يونيو عام 2022
© AFP 2022 / Tobias Schwarz

قلعة إلماو بمقاطعة بافاريا الألمانية، حيث تجري قمة السبع

قلعة إلماو بمقاطعة بافاريا الألمانية، حيث تجري قمة السبع - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Tobias Schwarz

قلعة إلماو بمقاطعة بافاريا الألمانية، حيث تجري قمة السبع

© AFP 2022 / Brendan Smialowski/Poolالرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون يرحب بالصحفيين في قمة السبع
الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون يرحب بالصحفيين في قمة السبع - سبوتنيك عربي
3/16
© AFP 2022 / Brendan Smialowski/Pool
الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون يرحب بالصحفيين في قمة السبع
© AFP 2022 / Susan Walsh/Poolعامل ينظف السجادة الحمراء قبل انطلاق قمة قادة مجموعة الدول السبع في ألمانيا
عامل ينظف السجادة الحمراء قبل انطلاق قمة قادة مجموعة الدول السبع في ألمانيا - سبوتنيك عربي
4/16
© AFP 2022 / Susan Walsh/Pool
عامل ينظف السجادة الحمراء قبل انطلاق قمة قادة مجموعة الدول السبع في ألمانيا
© AFP 2022 / Brendan Smialowski/Pool

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (اليمين) يتحدث مع (من اليسار إلى اليمين) رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، والمستشار الألماني أولاف شولز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الكندي، قلعة إلماو، جنوب ألمانيا، 26 يونيو 2022.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (اليمين) يتحدث مع (من اليسار إلى اليمين) رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، والمستشار الألماني أولاف شولز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الكندي، قلعة إلماو، جنوب ألمانيا، 26 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي
5/16
© AFP 2022 / Brendan Smialowski/Pool

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (اليمين) يتحدث مع (من اليسار إلى اليمين) رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، والمستشار الألماني أولاف شولز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الكندي، قلعة إلماو، جنوب ألمانيا، 26 يونيو 2022.

© AFP 2022 / Ronny Hartmann

عناصر من شرطة الخيالة يقومون بدوريات قرب قلعة إلماو، حيث يجتمع قادة مجموعة الدول السبع

عناصر من شرطة الخيالة يقومون بدوريات قرب قلعة إلماو، حيث يجتمع قادة مجموعة الدول السبع - سبوتنيك عربي
6/16
© AFP 2022 / Ronny Hartmann

عناصر من شرطة الخيالة يقومون بدوريات قرب قلعة إلماو، حيث يجتمع قادة مجموعة الدول السبع

© AFP 2022 / Kerstin Joensson

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (اليمين)، الرئيس الأمريكي جو بايدن (اليسار)، رئيس الوزراء الكندي، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (اليمين)، الرئيس الأمريكي جو بايدن (اليسار)، رئيس الوزراء الكندي، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي
7/16
© AFP 2022 / Kerstin Joensson

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (اليمين)، الرئيس الأمريكي جو بايدن (اليسار)، رئيس الوزراء الكندي، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

© AFP 2022 / Ronny Hartmann

زوجة الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون، زوجة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أميلي ديربودرينجين ولاعبة البياثلون الألمانية السابقة ميريام نيوريثر يمارسن الرياضة في ضواحي قلعة إلماو، ألمانيا، يونيو 26 عام 2022

زوجة الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون، زوجة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أميلي ديربودرينجين ولاعبة البياثلون الألمانية السابقة ميريام نيوريثر يمارسن الرياضة في ضواحي قلعة إلماو، ألمانيا، يونيو 26 عام 2022 - سبوتنيك عربي
8/16
© AFP 2022 / Ronny Hartmann

زوجة الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون، زوجة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أميلي ديربودرينجين ولاعبة البياثلون الألمانية السابقة ميريام نيوريثر يمارسن الرياضة في ضواحي قلعة إلماو، ألمانيا، يونيو 26 عام 2022

© AFP 2022 / Lukas Barth/Pool

الرئيس الأمريكي جو بايدن يلقي كلمة خلال مؤتمر صحفي بجانب رئيس الوزراء الكندي، 26 يونيو غام 2022

الرئيس الأمريكي جو بايدن يلقي كلمة خلال مؤتمر صحفي بجانب رئيس الوزراء الكندي، 26 يونيو غام 2022 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Lukas Barth/Pool

الرئيس الأمريكي جو بايدن يلقي كلمة خلال مؤتمر صحفي بجانب رئيس الوزراء الكندي، 26 يونيو غام 2022

© AFP 2022 / Leonhard Foegerرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشار الألماني أولان شولتز يتجولان في رحاب في قلعة إلماو، جنوب ألمانيا، 26 يونيو 2022.
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشار الألماني أولان شولتز يتجولان في رحاب في قلعة إلماو، جنوب ألمانيا، 26 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي
10/16
© AFP 2022 / Leonhard Foeger
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشار الألماني أولان شولتز يتجولان في رحاب في قلعة إلماو، جنوب ألمانيا، 26 يونيو 2022.
© AFP 2022 / Ludovic Marin

الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون يصافح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في إطار المحادثات الثنائية في قلعة إلماو، ألمانيا، 26 يونيو عام 2022

الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون يصافح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في إطار المحادثات الثنائية في قلعة إلماو، ألمانيا، 26 يونيو عام 2022 - سبوتنيك عربي
11/16
© AFP 2022 / Ludovic Marin

الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون يصافح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في إطار المحادثات الثنائية في قلعة إلماو، ألمانيا، 26 يونيو عام 2022

© AP Photo / Lukas Barthمجموعة من المصورين خلال قمة السبع، 26 يونيو عام 2022
مجموعة من المصورين خلال قمة السبع، 26 يونيو عام 2022 - سبوتنيك عربي
12/16
© AP Photo / Lukas Barth
مجموعة من المصورين خلال قمة السبع، 26 يونيو عام 2022
© AP Photo / Susan Walshالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يهمس في أذن الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد العشاء في قمة مجموعة السبع في قلعة إلماو، ألمانيا، 26 يونيو عام 2022
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يهمس في أذن الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد العشاء في قمة مجموعة السبع في قلعة إلماو، ألمانيا، 26 يونيو عام 2022 - سبوتنيك عربي
13/16
© AP Photo / Susan Walsh
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يهمس في أذن الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد العشاء في قمة مجموعة السبع في قلعة إلماو، ألمانيا، 26 يونيو عام 2022
© AFP 2022 / Christof Stache

الشرطة تغلق طريقًا خلال مظاهرة ضد قمة مجموعة السبع ، في 26 يونيو 2022 في جارمش بارتنكيرشن، جنوب ألمانيا

الشرطة تغلق طريقًا خلال مظاهرة ضد قمة مجموعة السبع ، في 26 يونيو 2022 في جارمش بارتنكيرشن، جنوب ألمانيا - سبوتنيك عربي
14/16
© AFP 2022 / Christof Stache

الشرطة تغلق طريقًا خلال مظاهرة ضد قمة مجموعة السبع ، في 26 يونيو 2022 في جارمش بارتنكيرشن، جنوب ألمانيا

© AFP 2022 / Christof Stache احتجاجات ضد قمة السبع جنوبي ألمانيا
احتجاجات ضد قمة السبع جنوبي ألمانيا - سبوتنيك عربي
15/16
© AFP 2022 / Christof Stache
احتجاجات ضد قمة السبع جنوبي ألمانيا
© AFP 2022 / Benoit Tessierقادة مجموعة الدول السبع خلال التقاط صورة جماعية
Мировые лидеры на саммите G7 в Баварии - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Benoit Tessier
قادة مجموعة الدول السبع خلال التقاط صورة جماعية
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