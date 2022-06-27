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https://arabic.sputniknews.com/20220627/مجموعة-السبع-توافق-على-تسريع-التحول-من-الوقود-الأحفوري-إلى-الطاقة-الخضراء-1064307219.html
مجموعة السبع توافق على تسريع التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الخضراء
مجموعة السبع توافق على تسريع التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الخضراء
وافقت مجموعة الدول السبع (G7)، جنبًا إلى جنب مع البلدان الشريكة (الأرجنتين والهند وإندونيسيا والسنغال وجنوب إفريقيا)، على تسريع عملية تقليل الاعتماد على الوقود... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T14:51+0000
2022-06-27T14:51+0000
العالم
مجموعة السبع الكبار
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جاء ذلك في بيان مشترك نشره موقع "g7germany"، والذي وزع اليوم الاثنين على هامش قمة مجموعة السبع.وبحسب البيان: "اتفق قادة (الدول الصناعية السبع والدول الشريكة) على النظر في طرق لتقليل حصة الطاقة الكربونية في مزيج الطاقة وتسريع (عملية تقليل) الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلاً عن التطور السريع لمصادر الطاقة المتجددة النظيفة. و(تحقيق) كفاءة الطاقة".واجتمع، أمس الأحد، قادة مجموعة الدول السبع في بافاريا في ألمانيا، وذلك بمشاركة المستشار الألماني أولاف شولتز، الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والرئيس الفرنسي إيمانويل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، وغيرهم.
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العالم, مجموعة السبع الكبار

مجموعة السبع توافق على تسريع التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الخضراء

14:51 GMT 27.06.2022
© AFP 2022 / Benoit TessierМировые лидеры на саммите G7 в Баварии
Мировые лидеры на саммите G7 в Баварии - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© AFP 2022 / Benoit Tessier
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وافقت مجموعة الدول السبع (G7)، جنبًا إلى جنب مع البلدان الشريكة (الأرجنتين والهند وإندونيسيا والسنغال وجنوب إفريقيا)، على تسريع عملية تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والانتقال إلى الطاقة الخضراء.
جاء ذلك في بيان مشترك نشره موقع "g7germany"، والذي وزع اليوم الاثنين على هامش قمة مجموعة السبع.
وبحسب البيان: "اتفق قادة (الدول الصناعية السبع والدول الشريكة) على النظر في طرق لتقليل حصة الطاقة الكربونية في مزيج الطاقة وتسريع (عملية تقليل) الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلاً عن التطور السريع لمصادر الطاقة المتجددة النظيفة. و(تحقيق) كفاءة الطاقة".
واجتمع، أمس الأحد، قادة مجموعة الدول السبع في بافاريا في ألمانيا، وذلك بمشاركة المستشار الألماني أولاف شولتز، الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والرئيس الفرنسي إيمانويل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، وغيرهم.
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