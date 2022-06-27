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مصرع ستة من عناصر الأمن في تبادل إطلاق نار شمال المكسيك
مصرع ستة من عناصر الأمن في تبادل إطلاق نار شمال المكسيك
أعلنت السلطات المكسيكية، أمس الأحد، أن ستة من عناصر الأمن لقوا مصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع أفراد عصابة إجرامية في ولاية نويبو ليون شمال البلاد. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T01:28+0000
2022-06-27T01:28+0000
أخبار المكسيك
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وقالت وزارة الأمن المكسيكية، في بيان، إن السلطات في الولاية أكدت مصرع ستة ضباط شرطة في تبادل لإطلاق النار مع أفراد يشتبه في أنهم ينتمون إلى عصابة إجرامية.وأضافت الوزارة "لسوء الحظ فارق ستة من أفراد وحدتنا الحياة أثناء تأدية واجبهم، ولا يزال أربعة آخرون يتلقون العلاج جراء إصابات بليغة".وسجلت أعمال عنف العصابات في المناطق الشمالية للمكسيك ارتفاعا لافتا في الفترة الأخيرة، رغم تراجع موجة العنف إجمالا في عهد الحكومة الحالية.وتكافح حكومة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور للسيطرة على عنف العصابات، ولا سيما من خلال تكثيف العمليات الأمنية وتعزيز الزجر والمراقبة.
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أخبار المكسيك

مصرع ستة من عناصر الأمن في تبادل إطلاق نار شمال المكسيك

01:28 GMT 27.06.2022
© AP Photo / Gerardo Sanchezالشرطة المكسيكية
الشرطة المكسيكية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Gerardo Sanchez
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أعلنت السلطات المكسيكية، أمس الأحد، أن ستة من عناصر الأمن لقوا مصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع أفراد عصابة إجرامية في ولاية نويبو ليون شمال البلاد.
وقالت وزارة الأمن المكسيكية، في بيان، إن السلطات في الولاية أكدت مصرع ستة ضباط شرطة في تبادل لإطلاق النار مع أفراد يشتبه في أنهم ينتمون إلى عصابة إجرامية.
وأوضحت الوزارة أن المهاجمين كانوا يستخدمون أسلحة من العيار الثقيل وكانوا على متن 10 شاحنات مدرعة، خلال كمين نصب في الثالثة من صباح الأحد بالقرب من الحدود الأمريكية المكسيكية.
وأضافت الوزارة "لسوء الحظ فارق ستة من أفراد وحدتنا الحياة أثناء تأدية واجبهم، ولا يزال أربعة آخرون يتلقون العلاج جراء إصابات بليغة".
وسجلت أعمال عنف العصابات في المناطق الشمالية للمكسيك ارتفاعا لافتا في الفترة الأخيرة، رغم تراجع موجة العنف إجمالا في عهد الحكومة الحالية.
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