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مصر... السجن مدة عام وغرامة نصف مليون جنيه لمحطم أحد كباش ميدان التحرير
مصر... السجن مدة عام وغرامة نصف مليون جنيه لمحطم أحد كباش ميدان التحرير
أصدرت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، حكمها بشأن المتهم بتحطيم أحد كباش ميدان التحرير في وسط القاهرة. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T15:43+0000
2022-06-27T15:44+0000
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وقضت محكمة جنح قصر النيل بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة عام، مع توقيع غرامة مالية عليه 500 ألف جنيه، وفقا لتقارير مصرية محلية.وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تعرّض أحد تماثيل الكباش في ميدان التحرير لضربة بمطرقة من جانب رجل، قبل إلقاء القبض عليه، والتي تسببت في إصابة أسفل أنف التمثال.وذكرت مصادر أمنية أن الشخص الذي شوهد وهو يحاول تحطيم أحد الكباش كان يردد هتافات دينية، وخرج منذ فترة قريبة من السجن.وفي أواخر 2019، نقلت مصر 4 من تماثيل الكباش من الأقصر إلى العاصمة القاهرة لوضعها في ميدان التحرير.
https://arabic.sputniknews.com/20211020/تفاصيل-جديدة-عن-محاولة-تحطيم-كباش-ميدان-التحرير-وزارة-السياحة-والآثار-تتحرك-1050490959.html
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مصر... السجن مدة عام وغرامة نصف مليون جنيه لمحطم أحد كباش ميدان التحرير

15:43 GMT 27.06.2022 (تم التحديث: 15:44 GMT 27.06.2022)
© AFP 2022 / -أحد تماثيل الكباش في ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة
أحد تماثيل الكباش في ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
أحد تماثيل الكباش في ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة
© AFP 2022 / -
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أصدرت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، حكمها بشأن المتهم بتحطيم أحد كباش ميدان التحرير في وسط القاهرة.
وقضت محكمة جنح قصر النيل بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة عام، مع توقيع غرامة مالية عليه 500 ألف جنيه، وفقا لتقارير مصرية محلية.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تعرّض أحد تماثيل الكباش في ميدان التحرير لضربة بمطرقة من جانب رجل، قبل إلقاء القبض عليه، والتي تسببت في إصابة أسفل أنف التمثال.
ميدان التحرير في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2021
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وذكرت مصادر أمنية أن الشخص الذي شوهد وهو يحاول تحطيم أحد الكباش كان يردد هتافات دينية، وخرج منذ فترة قريبة من السجن.
وفي أواخر 2019، نقلت مصر 4 من تماثيل الكباش من الأقصر إلى العاصمة القاهرة لوضعها في ميدان التحرير.
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