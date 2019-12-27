نقل 4 تماثيل كباش من الأقصر إلى ميدان التحرير

نقلت مصر، مساء اليوم الجمعة، 4 من تماثيل الكباش من الأقصر إلى العاصمة القاهرة تمهيدا لوضعها في ميدان التحرير.

وقال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف المصرية، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك": "سيتم نقل القطع الأثرية الأربع إلى ميدان التحرير".

​وتابع المسؤول المصري قائلا "ستتواجد القطع الأربع (تماثيل الكباش) بجوار المسلة التي سيتم وضعها قريبا في قلب ميدان التحرير أيضا".

وكانت تقارير صحفية مصرية عديدة قد نقلت في وقت سابق أنه يتم نقل 4 تماثيل كباش من الصرح الأول لمعبد الكرنك من أصل 60 كبشا موجودة في الكرنك.

وأشارت التقرير إلى أن يأتي هذا ضمن خطط تطوير تضعها محافظة القاهرة لميدان التحرير، التي تعمد إلى تطويره وتزيينه وإعادة الوجه الحضاري، من خلال وضع مسلة رمسيس الثاني إلى جانب الكباش في قلب الميدان، ليتحول إلى مزار ضمن المزارات السياحية الأثرية والسياحية في المنطقة.

وستعكف أعمال التطوير أيضا على زراعة النخيل وأشجار الزيتون في المنطقة المحيطة بالميدان، وإزالة اللافتات التي تحجب واجهات العمارات والمباني الأثرية وذات الطابع المعماري المميز، وإعادة دهان واجهات المحلات والعمارات بحيث تتناسق مع المنطقة التاريخية، بالإضافة إلى تجهيز مجموعة من الأعمال المائية والإضاءات ونافورة لتجهيزها في الميدان.

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الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، يتفقد أعمال تطوير ميدان التحرير.

حيث بدأت أعمال زراعة النخيل وأشجار الزيتون وتجهيز "صينية" الميدان، تمهيداً لنقل المسلة الفرعونية، فضلاً عن دهان واجهات المحلات والعمارات، وسيضم الميدان أيضا نافورة وأعمالا مائية وإضاءات. pic.twitter.com/JDqkDcabw0 — مشاريع مصر Egypt (@EgyProjects) December 26, 2019

​أجرى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء ، أمس الخميس، جولة تفقدية إلى ميدان التحرير لتفقد أعمال تطوير الميدان ، يرافقه وزراء الآثار والسياحة ، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة.

وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى موقف أعمال التطوير التي يجري العمل عليها خلال الفترة الحالية، والتى تنفذها شركة المقاولون العرب، حيث بدأ العمل فعلياً في أعمال زراعة النخيل وأشجار الزيتون في المنطقة المحيطة بالميدان، وإزالة اللافتات التى تحجب واجهات العمارات ذات الطراز العمرانى المتميز، وكذا تجهيز "صينية" الميدان ، تمهيداً لنقل المسلة الفرعونية لتزين صينية الميدان، فضلاً عن دهان واجهات المحلات والعمارات لكى يكون هناك تناسق للمنطقة التاريخية، وسيضم الميدان أيضا نافورة وأعمالا مائية وإضاءات ، كما تفقد رئيس الوزراء أيضاً أعمال التطوير والتجميل أعلى جراج التحرير.

ووجّه رئيس الوزراء بوضع برنامج زمني محدد لإتمام أعمال التطوير للميدان، واعادة رونقه، وابرازه على نحو حضاري، بما يشمل رفع كفاءة الميدان المخطط تزيينه بمسلة فرعونية وعدد من تماثيل الكباش، حيث سيتم نقل أربعة تماثيل ضخمة لكباش (تماثيل علي شكل ابي الهول برأس كبش)، وهى الموجودة بالفناء الأول خلف الصرح الأول بمعبد الكرنك بمدينة الأقصر.