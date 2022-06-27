https://arabic.sputniknews.com/20220627/مصر-تضيف-البطاطا-الحلوة-إلى-الخبز-لمقاومة-سعر-القمح-المرتفع-1064289842.html
مصر تضيف البطاطا الحلوة إلى الخبز لمقاومة سعر القمح المرتفع
مصر تضيف البطاطا الحلوة إلى الخبز لمقاومة سعر القمح المرتفع
أعلن رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، أنه سيتم إدخال دقيق البطاطا الحلوة ضمن مكونات رغيف الخبز، وذلك في ظل ارتفاع أسعار القمح. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
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وأشار عطية حماد في تصريحات لموقع "مصراوي" إلى أن وزارة التموين المصرية ستحدد نسبة إدخال دقيق البطاطا الحلوة لرغيف الخبز، مرجحا أن تتراوح بين 10 و20 بالمئة.ونفى حماد أن يتسبب دقيق البطاطا الحلوة في جعل رغيف الخبز حلو المذاق، موضحا أن "هناك أنواع من البطاطا الحلوة لا تحتوي على السكر".ولفت إلى تجربة إدخال دقيق البطاطا الحلوة ضمن مكونات رغيف الخبز في محافظة الوادي الجديد، والتي لاقت استحسان المستهلكين.كما نوه إلى أن السنوات السابقة شهدت استخدام دقيق الذرة والشعير في مكونات رغيف الخبز، بغرض تقليل تكلفته.وكان وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، صرح في مؤتمر صحفي، أمس الأحد، بأنه تجري دراسة طحن البطاطا الحلوة واستخدامها دقيقها في الخبز المدعم.وتابع أنه من الممكن أن يوفر هذا النظام نحو مليون طن قمح مستورد، مما بساهم في توفير ما يستهلك من منظومة الخبز.ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تسود حالة من القلق العالمي من نقص المعروض العالمي في القمح، حيث تحصل العديد من دول منطقة الشرق الأوسط على احتياجاتها من المحصول من روسيا وأوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220626/مصر-تعلن-أن-الاحتياطي-الاستراتيجي-من-القمح-يكفي-قرابة-6-أشهر-1064223861.html
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مصر تضيف البطاطا الحلوة إلى الخبز لمقاومة سعر القمح المرتفع
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أعلن رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، أنه سيتم إدخال دقيق البطاطا الحلوة ضمن مكونات رغيف الخبز، وذلك في ظل ارتفاع أسعار القمح.
وأشار عطية حماد في تصريحات لموقع "مصراوي"
إلى أن وزارة التموين المصرية ستحدد نسبة إدخال دقيق البطاطا الحلوة لرغيف الخبز، مرجحا أن تتراوح بين 10 و20 بالمئة.
ونفى حماد أن يتسبب دقيق البطاطا الحلوة في جعل رغيف الخبز حلو المذاق، موضحا أن "هناك أنواع من البطاطا الحلوة لا تحتوي على السكر".
ولفت إلى تجربة إدخال دقيق البطاطا الحلوة ضمن مكونات رغيف الخبز في محافظة الوادي الجديد، والتي لاقت استحسان المستهلكين.
كما نوه إلى أن السنوات السابقة شهدت استخدام دقيق الذرة والشعير في مكونات رغيف الخبز، بغرض تقليل تكلفته.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، صرح في مؤتمر صحفي، أمس الأحد، بأنه تجري دراسة طحن البطاطا الحلوة واستخدامها دقيقها في الخبز المدعم.
وتابع أنه من الممكن أن يوفر هذا النظام نحو مليون طن قمح مستورد، مما بساهم في توفير ما يستهلك من منظومة الخبز.
ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تسود حالة من القلق العالمي من نقص المعروض العالمي في القمح، حيث تحصل العديد من دول منطقة الشرق الأوسط على احتياجاتها من المحصول من روسيا وأوكرانيا.