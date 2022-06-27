https://arabic.sputniknews.com/20220627/وزارة-المالية-الروسية-تصدر-بيانا-التخلف-عن-السداد-المزعوم-في-البلاد-1064292669.html
وزارة المالية الروسية تصدر بيانا "التخلف عن السداد المزعوم" في البلاد
وزارة المالية الروسية تصدر بيانا "التخلف عن السداد المزعوم" في البلاد
علقت وزارة المالية في الروسية على تصريحات وسائل الإعلام الغربية بشأن "التخلف عن السداد المزعوم في روسيا" المتعلق بالسندات الحكومية. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T11:07+0000
2022-06-27T11:07+0000
2022-06-27T11:07+0000
روسيا
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وأكدت الوزارة أنه تم تنفيذ جميع عمليات الدفع من قبل روسيا بشكل كامل ووفقًا لوثائق سندات "اليوروبوندز".وأشارت الوزارة إلى أنه "لم تصل مدفوعات سندات "اليوروبوندز" الخاصة بروسيا بتاريخ 20 مايو/أيار إلى عدد من حامليها بسبب وسطاء ماليين أجانب، ويجب على المستثمرين التواصل معهم والاستفسار".وأكدت الوزارة أن روسيا لا ترفض الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون، ولكن المشاكل الأخيرة حدثت بسبب استحالة الدفع بالعملات الأجنبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/بوتين-يوقع-مرسوما-بشأن-سداد-ديون-روسيا-بالروبل-1064054047.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
وزارة المالية الروسية تصدر بيانا "التخلف عن السداد المزعوم" في البلاد
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علقت وزارة المالية في الروسية على تصريحات وسائل الإعلام الغربية بشأن "التخلف عن السداد المزعوم في روسيا" المتعلق بالسندات الحكومية.
وأكدت الوزارة أنه تم تنفيذ جميع عمليات الدفع من قبل روسيا بشكل كامل ووفقًا لوثائق سندات "اليوروبوندز".
وأشارت الوزارة إلى أنه "لم تصل مدفوعات سندات "اليوروبوندز" الخاصة بروسيا بتاريخ 20 مايو/أيار إلى عدد من حامليها بسبب وسطاء ماليين أجانب، ويجب على المستثمرين التواصل معهم والاستفسار".
وأكدت الوزارة أن روسيا لا ترفض الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون، ولكن المشاكل الأخيرة حدثت بسبب استحالة الدفع بالعملات الأجنبية.