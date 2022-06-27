https://arabic.sputniknews.com/20220627/وسائل-إعلام-سعودية-تفتح-ملف-معاناة-السعوديات-المتزوجات-من-أجنبي-والحكومة-ترد-1064314377.html

وسائل إعلام سعودية تفتح ملف معاناة السعوديات المتزوجات من أجنبي... والحكومة ترد

وسائل إعلام سعودية تفتح ملف معاناة السعوديات المتزوجات من أجنبي... والحكومة ترد

اشتكت مواطنات سعوديات متزوجات بأجنبي، من صعوبات تواجه أزواجهن في فرص العمل. 27.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-27T17:25+0000

2022-06-27T17:25+0000

2022-06-27T17:25+0000

أخبار السعودية اليوم

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ووفقا لجريدة عكاظ، فإن "صعوبات وعراقيل تواجه مواطنات متزوجات من غير سعوديين"، تتعلق بفرص العمل واحتساب أزواجهن في نسب التوطين.وقد ردت وزارة الموارد البشرية السعودية مؤكدة أن "زوج المواطنة يُسمح له بالعمل في جميع المهن ما عدا المهن المقصورة على السعوديين".وكانت وزارة الموارد البشرية السعودية قد سمحت لأبناء المواطنات وأمهات المواطنين بالعمل في بعض المهن المقصورة على المواطنين، إلا أنها لم تفعل الشيء نفسه مع زوج المواطنة وزوجة المواطن غير السعودية.وفي تصريحات للجريدة السعودية أكدت المحامية والمستشارة القانونية نسرين الغامدي أن "الأنظمة ساوت بين المواطن والمواطنة، إلا أن ثمة عراقيل تواجه المواطنة المتزوجة من أجنبي".ولفتت إلى أن "من بين العراقيل التي تواجه الأجنبي زوج المواطنة عدم وضوح التعامل معه في المهن المقصورة على السعوديين، ومنعه من العمل بدوام جزئي لتحسين مستوى الدخل، وكذلك التأمين الطبي للعائلة إذا نقل الزوج كفالته على زوجته، فضلا عن مطالبات بإدراج زوج المواطنة في التأمينات الاجتماعية للحصول على راتب تقاعدي عقب تقاعده أو وفاته".يشار إلى أن القانون السعودي كان يحتسب الأجنبي زوج المواطنة ضمن نسب السعودة، وقد صدر قرار "في منتصف 1427هـ، تضمن احتساب زوج المواطنة السعودية غير السعودي ضمن نسب السعودة، شريطة أن تكون المواطنة في ذمته أو لديه أطفال منها".

https://arabic.sputniknews.com/20220203/الكشف-عن-شروط-زواج-المرأة-السعودية-من-أجنبي-فيديو-1057835586.html

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أخبار السعودية اليوم