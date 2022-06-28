https://arabic.sputniknews.com/20220628/أردوغان-بايدن-يرغب-في-لقائي-والموضوع-الأهم-هو-طائرات-إف---16-والمماطلة-ما-زالت-جارية-1064357331.html

أردوغان: بايدن يرغب في لقائي والموضوع الأهم هو طائرات إف- 16 والمماطلة ما زالت جارية

أردوغان: بايدن يرغب في لقائي والموضوع الأهم هو طائرات إف- 16 والمماطلة ما زالت جارية

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إنه قد يلتقي نظيره الأمريكي جو بايدن "الليلة أو غدًا" في العاصمة الإسبانية مدريد، عشية قمة لحلف شمال الأطلسي... 28.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-28T13:39+0000

2022-06-28T13:39+0000

2022-06-28T13:41+0000

العالم

أخبار تركيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1061716011_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_e7c32fd6d20953e80f6c1617650cedc7.jpg

وأضاف أردوغان للصحفيين قبل إقلاع طائرته إلى إسبانيا، "تحدثتُ هذا الصباح مع الرئيس بايدن، وعبّر عن رغبته في عقد لقاء الليلة أو غدًا. هذا أمر ممكن".وتقدمت تركيا العضو في الناتو بطلب لشراء 40 طائرة من طراز F-16 وما يصل إلى 80 مجموعة تحديث لأسطولها الحالي من طراز F-16 بعد شراء صواريخ الدفاع الجوي الروسية S-400.وانتقد أردوغان موقف الحلف من امتلاك تركيا لمنظومة الصواريخ الروسية "إس 400"، دون الاكتراث بإقامة الولايات المتحدة 9 قواعد عسكرية في اليونان.وذكر أنه عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء اليوناني في مارس/ آذار الماضي بمدينة إسطنبول، وأنهما اتفقا على إجراء محادثات ثنائية فقط دون جلب أطراف ثالثة، وفقا للأناضول.وتابع: "كان مقررا عقد اجتماع للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا واليونان، لكن بعد اليوم من غير الممكن عقد ذلك الاجتماع، انتهى الأمر".

https://arabic.sputniknews.com/20220627/سوليفان-لا-يستبعد-اجتماع-بايدن-وأردوغان-على-هامش-قمة-الناتو-1064301338.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية