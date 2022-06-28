https://arabic.sputniknews.com/20220628/أردوغان-بايدن-يرغب-في-لقائي-والموضوع-الأهم-هو-طائرات-إف---16-والمماطلة-ما-زالت-جارية-1064357331.html
أردوغان: بايدن يرغب في لقائي والموضوع الأهم هو طائرات إف- 16 والمماطلة ما زالت جارية
أردوغان: بايدن يرغب في لقائي والموضوع الأهم هو طائرات إف- 16 والمماطلة ما زالت جارية
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إنه قد يلتقي نظيره الأمريكي جو بايدن "الليلة أو غدًا" في العاصمة الإسبانية مدريد، عشية قمة لحلف شمال الأطلسي... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T13:39+0000
2022-06-28T13:39+0000
2022-06-28T13:41+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1061716011_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_e7c32fd6d20953e80f6c1617650cedc7.jpg
وأضاف أردوغان للصحفيين قبل إقلاع طائرته إلى إسبانيا، "تحدثتُ هذا الصباح مع الرئيس بايدن، وعبّر عن رغبته في عقد لقاء الليلة أو غدًا. هذا أمر ممكن".وتقدمت تركيا العضو في الناتو بطلب لشراء 40 طائرة من طراز F-16 وما يصل إلى 80 مجموعة تحديث لأسطولها الحالي من طراز F-16 بعد شراء صواريخ الدفاع الجوي الروسية S-400.وانتقد أردوغان موقف الحلف من امتلاك تركيا لمنظومة الصواريخ الروسية "إس 400"، دون الاكتراث بإقامة الولايات المتحدة 9 قواعد عسكرية في اليونان.وذكر أنه عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء اليوناني في مارس/ آذار الماضي بمدينة إسطنبول، وأنهما اتفقا على إجراء محادثات ثنائية فقط دون جلب أطراف ثالثة، وفقا للأناضول.وتابع: "كان مقررا عقد اجتماع للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا واليونان، لكن بعد اليوم من غير الممكن عقد ذلك الاجتماع، انتهى الأمر".
https://arabic.sputniknews.com/20220627/سوليفان-لا-يستبعد-اجتماع-بايدن-وأردوغان-على-هامش-قمة-الناتو-1064301338.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1061716011_0:0:888:666_1920x0_80_0_0_40210c993a93b1beeaac1824a1a994d4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أردوغان: بايدن يرغب في لقائي والموضوع الأهم هو طائرات إف- 16 والمماطلة ما زالت جارية
13:39 GMT 28.06.2022 (تم التحديث: 13:41 GMT 28.06.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إنه قد يلتقي نظيره الأمريكي جو بايدن "الليلة أو غدًا" في العاصمة الإسبانية مدريد، عشية قمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأضاف أردوغان للصحفيين قبل إقلاع طائرته إلى إسبانيا، "تحدثتُ هذا الصباح مع الرئيس بايدن، وعبّر عن رغبته في عقد لقاء الليلة أو غدًا. هذا أمر ممكن".
وقال "الموضوع الأهمّ هو موضوع طائرات إف-16 وهو مطروح على الطاولة وتكتيك المماطلة لا يزال جاريا"، وفقا لوكالة الأناضول التركية.
وتقدمت تركيا العضو في الناتو بطلب لشراء 40 طائرة من طراز F-16 وما يصل إلى 80 مجموعة تحديث لأسطولها الحالي من طراز F-16 بعد شراء صواريخ الدفاع الجوي الروسية S-400.
وانتقد أردوغان موقف الحلف من امتلاك تركيا لمنظومة الصواريخ الروسية "إس 400"، دون الاكتراث بإقامة الولايات المتحدة 9 قواعد عسكرية في اليونان.
وذكر أنه عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء اليوناني في مارس/ آذار الماضي بمدينة إسطنبول، وأنهما اتفقا على إجراء محادثات ثنائية فقط دون جلب أطراف ثالثة، وفقا للأناضول
.
وأضاف أردوغان: "بعد 3 أسابيع ذهب ميتسوتاكيس إلى الولايات المتحدة وبدأ بمهاجمة تركيا في مجلس الشيوخ وطالب بعدم منحها طائرات إف -16".
وتابع: "كان مقررا عقد اجتماع للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا واليونان، لكن بعد اليوم من غير الممكن عقد ذلك الاجتماع، انتهى الأمر".