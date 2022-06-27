https://arabic.sputniknews.com/20220627/سوليفان-لا-يستبعد-اجتماع-بايدن-وأردوغان-على-هامش-قمة-الناتو-1064301338.html

سوليفان لا يستبعد اجتماع بايدن وأردوغان على هامش قمة الناتو

سوليفان لا يستبعد اجتماع بايدن وأردوغان على هامش قمة الناتو

لم يستبعد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن يلتقي الرئيس جو بايدن مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، على هامش قمة الناتو المرتقبة في مدريد. 27.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-27T13:29+0000

2022-06-27T13:29+0000

2022-06-27T13:29+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

رجب طيب أردوغان

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واشنطن - سبوتنيك. وقال سوليفان للصحفيين، يوم الاثنين، عن اللقاء المحتمل، "دعونا نرى كيف سيتكشف الأمر خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة هناك نشاط يحدث."وأضاف للصحفيين، "مع ذلك، لم يتم تحديد موعد في الوقت الحالي".يذكر أن سوليفان قال الشهر الماضي، أن الرئيس الأمريكي لا يخطط حاليًا للتواصل مباشرة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لمناقشة مخاوف أنقرة بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".من جانبه أكد مولود تشاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي، الشهر الماضي، أنه يجري التحضير لعقد اجتماع بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي، جو بايدن.وفي 18 مايو/ أيار، أي بعد ثلاثة أشهر من اندلاع الأزمة الأوكرانية، قدمت فنلندا والسويد طلبيهما للانضمام إلى الناتو، متخليين عن عقود من الحياد بشأن تحول في الوضع الأمني في أوروبا.رفضت تركيا النظر في عروضهم، مستشهدة بدعم هلسنكي وستوكهولم الطويل الأمد لـ"حزب العمال الكردستاني"، الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية وتهديدا لأمنها القومي.

https://arabic.sputniknews.com/20220519/البيت-الأبيض-لا-خطط-للتواصل-بين-بايدن-وأردوغان-حاليا-حول-انضمام-السويد-وفنلندا-للناتو-1062452800.html

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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, رجب طيب أردوغان