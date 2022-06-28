https://arabic.sputniknews.com/20220628/أوروبا-تسرع-وتيرة-الضخ-في-مرافق-تخزين-الغاز-تحت-الأرض-بعد-استئناف-عمل-خط-التيار-التركي-1064329486.html
أوروبا تسرع وتيرة الضخ في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض بعد استئناف عمل خط "التيار التركي"
أوروبا تسرع وتيرة الضخ في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض بعد استئناف عمل خط "التيار التركي"
سارعت شركات الغاز الأوروبية، بعد انخفاض الضخ، برفع وتيرة الضخ في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض (أوغس)، كما استؤنفت عمليات التسليم عبر خط أنابيب الغاز التركي،... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T06:24+0000
2022-06-28T06:24+0000
2022-06-28T06:24+0000
روسيا
اقتصاد
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تجاوز الحجم الإجمالي لضخ الغاز الأوروبي 60 مليار متر مكعب، ويبلغ متوسط مستوى الإشغال لأنابيب الغاز في 26 يونيو 57.12%.خلال اليوم، ارتفع المؤشر بمقدار 0.44 نقطة مئوية، بينما انخفض هذا المؤشر الأسبوع الماضي إلى الحد الأدنى لشهر يونيو عند 0.26 نقطة مئوية.تم الانتهاء من أعمال الصيانة المجدولة على خط أنابيب الغاز التركي (يتم تصدير الغاز إلى تركيا عبر ذلك الخط الذي يمر عبر الأراضي التركية إلى بلدان جنوب وجنوب شرق أوروبا). تم استئناف نقل الغاز من خلاله، كما ذكرت شركة غازبروم.وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تكون عمليات التسليم عبر ممرين آخرين (التيار الشمالي ونظام نقل الغاز الأوكراني) على نفس مستوى الأيام الماضية، حيث يزيد مجموعها على 100 مليون متر مكعب في اليوم.ووفقا لموقع المشغل "نورد ستريم"، فإن طلبات الحصول على الغاز في 28 يونيو تبلغ حوالي 64 مليون متر مكعب، وهو ما يشبه مستوى الضخ في اليوم السابق. هذا الحجم يمثل حوالي 40% من السعة القصوى للخط و60% أقل من مستوى شهر مايو.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/الاتحاد-الأوروبي-يلزم-دوله-بتخزين-الغاز-وسط-تراجع-الإمدادات-الروسية-1064310425.html
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روسيا, اقتصاد
أوروبا تسرع وتيرة الضخ في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض بعد استئناف عمل خط "التيار التركي"
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سارعت شركات الغاز الأوروبية، بعد انخفاض الضخ، برفع وتيرة الضخ في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض (أوغس)، كما استؤنفت عمليات التسليم عبر خط أنابيب الغاز التركي، وفقا لبيانات شركات البنية التحتية للغاز الأوروبي (GIE) وتقارير غازبروم.
تجاوز الحجم الإجمالي لضخ الغاز الأوروبي 60 مليار متر مكعب، ويبلغ متوسط مستوى الإشغال لأنابيب الغاز في 26 يونيو 57.12%.
خلال اليوم، ارتفع المؤشر بمقدار 0.44 نقطة مئوية، بينما انخفض هذا المؤشر الأسبوع الماضي إلى الحد الأدنى لشهر يونيو عند 0.26 نقطة مئوية.
تم الانتهاء من أعمال الصيانة المجدولة على خط أنابيب الغاز التركي (يتم تصدير الغاز إلى تركيا عبر ذلك الخط الذي يمر عبر الأراضي التركية إلى بلدان جنوب وجنوب شرق أوروبا). تم استئناف نقل الغاز من خلاله، كما ذكرت شركة غازبروم.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تكون عمليات التسليم عبر ممرين آخرين (التيار الشمالي ونظام نقل الغاز الأوكراني) على نفس مستوى الأيام الماضية، حيث يزيد مجموعها على 100 مليون متر مكعب في اليوم.
ووفقا لموقع المشغل "نورد ستريم"، فإن طلبات الحصول على الغاز في 28 يونيو تبلغ حوالي 64 مليون متر مكعب، وهو ما يشبه مستوى الضخ في اليوم السابق. هذا الحجم يمثل حوالي 40% من السعة القصوى للخط و60% أقل من مستوى شهر مايو.