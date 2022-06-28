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الخارجية الأمريكية تؤكد عقد محادثات غير مباشرة مع إيران في قطر
الخارجية الأمريكية تؤكد عقد محادثات غير مباشرة مع إيران في قطر
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، عقد "محادثات غير مباشرة" مع الجانب الإيراني في العاصمة القطرية، الأسبوع الجاري. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T09:27+0000
2022-06-28T09:27+0000
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ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن متحدث باسم الوزارة، مساء الاثنين، قولها إن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، سيلتقي بوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في الدوحة.وأضاف المتحدث "نحن ممتنون لشركائنا في الاتحاد الأوروبي، الذين يواصلون نقل الرسائل ويعملون على دفع هذه المفاوضات إلى الأمام".وتابع: "نحن على استعداد لإبرام وتنفيذ الاتفاق الذي تفاوضنا عليه في فيينا على الفور من أجل العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي المبرم عام 2015) ولكن من أجل ذلك، يتعين على إيران أن تقرر التخلي عن مطالبها الإضافية التي تتجاوز الاتفاق".وستركز المحادثات على "القضايا العالقة" المتعلقة بتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة.وأعلنت إيران في وقت سابق، اختيار قطر لإجراء المفاوضات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة حول استئناف العمل بالاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن في 2018.
https://arabic.sputniknews.com/20220628/قطر-نأمل-أن-تؤدي-المحادثات-بين-طهران-وواشنطن-بضيافتنا-إلى-نتائج-إيجابية-1064337788.html
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العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الأمريكية تؤكد عقد محادثات غير مباشرة مع إيران في قطر

09:27 GMT 28.06.2022
© AFP 2022 / HANDOUTمفاوضات الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية في فيينا
مفاوضات الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية في فيينا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، عقد "محادثات غير مباشرة" مع الجانب الإيراني في العاصمة القطرية، الأسبوع الجاري.
ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن متحدث باسم الوزارة، مساء الاثنين، قولها إن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، سيلتقي بوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في الدوحة.
وأضاف المتحدث "نحن ممتنون لشركائنا في الاتحاد الأوروبي، الذين يواصلون نقل الرسائل ويعملون على دفع هذه المفاوضات إلى الأمام".
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وتابع: "نحن على استعداد لإبرام وتنفيذ الاتفاق الذي تفاوضنا عليه في فيينا على الفور من أجل العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي المبرم عام 2015) ولكن من أجل ذلك، يتعين على إيران أن تقرر التخلي عن مطالبها الإضافية التي تتجاوز الاتفاق".
وستركز المحادثات على "القضايا العالقة" المتعلقة بتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة.
وأعلنت إيران في وقت سابق، اختيار قطر لإجراء المفاوضات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة حول استئناف العمل بالاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن في 2018.
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