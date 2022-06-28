https://arabic.sputniknews.com/20220628/الدفاع-الروسية-قواتنا-الجوية-دمرت-مخازن-أسلحة-غربية-وأسقطت-4-مقاتلات-أوكرانية-1064333851.html
الدفاع الروسية: قواتنا الجوية دمرت مخازن أسلحة غربية وأسقطت 4 مقاتلات أوكرانية
الدفاع الروسية: قواتنا الجوية دمرت مخازن أسلحة غربية وأسقطت 4 مقاتلات أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، عن قيام القوات الجوية بتدمير مخازن أسلحة غربية وإسقاط 4 مقاتلات أوكرانية مختلفة. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T08:20+0000
2022-06-28T08:20+0000
2022-06-28T08:40+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "دمرت القوات الجوية الروسية أسلحة وذخائر غربية وأمريكية تابعة للقوات الأوكرانية كانت مخزنة في مستودعات في منطقة كريمنشوك بمقاطعة بولتافا شمالي أوكرانيا". مضيفا أن "الضربة أدت إلى اشعال حريق كبير في مركز تجاري قريب من المخازن".وأضاف البيان: "نجحت قوات الدفاع الجوي الروسي بإسقاط ثلاث مقاتلات أوكرانية من طراز "سو 25" ومروحية من طراز "مي 8" وتسع طائرات مسيرة في مناطق ديبروفنوي وشيفتشينكوفو وديمنتيفكا دميتروفكا ومقاطعة خاركيف ويلينوفكا ولوغانسك وترويتسكو في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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روسيا
الدفاع الروسية: قواتنا الجوية دمرت مخازن أسلحة غربية وأسقطت 4 مقاتلات أوكرانية
08:20 GMT 28.06.2022 (تم التحديث: 08:40 GMT 28.06.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، عن قيام القوات الجوية بتدمير مخازن أسلحة غربية وإسقاط 4 مقاتلات أوكرانية مختلفة.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "دمرت القوات الجوية الروسية أسلحة وذخائر غربية وأمريكية تابعة للقوات الأوكرانية كانت مخزنة في مستودعات في منطقة كريمنشوك بمقاطعة بولتافا شمالي أوكرانيا". مضيفا أن "الضربة أدت إلى اشعال حريق كبير في مركز تجاري قريب من المخازن".
وأضاف البيان: "نجحت قوات الدفاع الجوي الروسي بإسقاط ثلاث مقاتلات أوكرانية من طراز "سو 25" ومروحية من طراز "مي 8" وتسع طائرات مسيرة في مناطق ديبروفنوي وشيفتشينكوفو وديمنتيفكا دميتروفكا ومقاطعة خاركيف ويلينوفكا ولوغانسك وترويتسكو في جمهورية دونيتسك الشعبية".