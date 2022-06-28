https://arabic.sputniknews.com/20220628/العراق-يسجل-أول-حالة-وفاة-بالكوليرا-وعدد-المصابين-يصل-إلى-76-في-2022-1064372190.html
العراق يسجل أول حالة وفاة بالكوليرا وعدد المصابين يصل إلى 76 في 2022
العراق يسجل أول حالة وفاة بالكوليرا وعدد المصابين يصل إلى 76 في 2022
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة وفاة بمرض "الكوليرا" في البلاد. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T15:23+0000
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بغداد – سبوتنيك. وقال الناطق باسم الوزارة سيف البدر، للتلفزيون الرسمي، إن "الوزارة سجلت خلال الساعات 24 الماضية 17 إصابة جديدة بالكوليرا ليرتفع العدد الكلي إلى 76 حالة سجلت لهذا العام 2022".وأضاف:وخلال الأيام الماضية انتشر مرض الكوليرا في العراق وخاصة في محافظتي السليمانية وأربيل (شمالي البلاد)، ما دفع بوزارة صحة إقليم كردستان العراق إلى اتخاذ إجراءات للسيطرة على المرض، كما قرر رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، تخصيص 800 مليون دينار (أكثر من 500 ألف دولار) لمكافحة "الإسهال والكوليرا" في السليمانية كميزانية طارئة.والأسبوع الماضي دعت لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، إلى تخصيص دعم مالي لوزارة الصحة لمواجهة تفشي الكوليرا في العراق وإقليم كوردستان.وقال ماجد شنكالي، رئيس لجنة الصحة والبيئة البرلمانية، إنه يجب إبعاد هذا الملف الإنساني عن الخلافات السياسية.وتابع شنكالي حسب موقع السومرية نيوز العراقي، أن عدد الإصابات بالكوليرا في تزايد مستمر، خاصة محافظة السليمانية في إقليم كوردستان.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/العراق-تحذيرات-من-تفشي-الكوليرا-في-عموم-البلاد-1063955765.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق يسجل أول حالة وفاة بالكوليرا وعدد المصابين يصل إلى 76 في 2022
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة وفاة بمرض "الكوليرا" في البلاد.
بغداد – سبوتنيك. وقال الناطق باسم الوزارة سيف البدر، للتلفزيون الرسمي، إن "الوزارة سجلت خلال الساعات 24 الماضية 17 إصابة جديدة بالكوليرا ليرتفع العدد الكلي إلى 76 حالة سجلت لهذا العام 2022".
"محافظة كركوك سجلت أول حالة وفاة بالمرض اليوم".
وخلال الأيام الماضية انتشر مرض الكوليرا في العراق وخاصة في محافظتي السليمانية وأربيل (شمالي البلاد)، ما دفع بوزارة صحة إقليم كردستان العراق إلى اتخاذ إجراءات للسيطرة على المرض، كما قرر رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، تخصيص 800 مليون دينار (أكثر من 500 ألف دولار) لمكافحة "الإسهال والكوليرا" في السليمانية كميزانية طارئة.
والأسبوع الماضي دعت لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، إلى تخصيص دعم مالي لوزارة الصحة لمواجهة تفشي الكوليرا في العراق وإقليم كوردستان.
وقال ماجد شنكالي، رئيس لجنة الصحة والبيئة البرلمانية، إنه يجب إبعاد هذا الملف الإنساني عن الخلافات السياسية.
وتابع شنكالي حسب موقع السومرية نيوز العراقي
، أن عدد الإصابات بالكوليرا في تزايد مستمر، خاصة محافظة السليمانية في إقليم كوردستان.