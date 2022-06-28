https://arabic.sputniknews.com/20220628/الولايات-المتحدة-تعبر-عن-قلقها-من-إمكانية-نشر-روسيا-أسلحة-نووية-في-بيلاروسيا-1064362795.html
الولايات المتحدة تعبر عن قلقها من إمكانية نشر روسيا أسلحة نووية في بيلاروسيا
الولايات المتحدة تعبر عن قلقها من إمكانية نشر روسيا أسلحة نووية في بيلاروسيا
أعربت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن المعلومات المتداولة بشأن إمكانية نشر موسكو أسلحة نووية في بيلاروسيا. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T13:33+0000
2022-06-28T13:33+0000
2022-06-28T13:33+0000
العالم
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وجاء هذا الإعلان على لسان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الذي قال للصحفيين إنه " إذا قامت روسيا بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا، فسيكون ذلك مصدر قلق للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بأسره".وأضاف سوليفان قائلا: "في هذه الحالة سيأخذ أعضاء التحالف بعين الاعتبار الظروف الجديدة".وأعرب قادة مجموعة الدول السبع عن مخاوفهم وقلقهم الشديد بشأن احتمال تسليم موسكو لمينسك أسلحة نووية.وفي وقت سابق، أكد الرئيس البيلاروسي لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في لقاء في سان بطرسبورغ، أن عزل ليتوانيا لمقاطعة كالينينغراد الروسية هو في الحقيقة إعلان حرب و"غير مقبول في الظروف الراهنة".فيما صرح الرئيس بوتين: "سنزود بيلاروس بمنظومات صاروخية من طراز "إسكندر-إم"، التي من المعلوم أنه يمكن استخدامها لإطلاق صواريخ باليستية ومجنحة، باستخدام الذخيرتين النووية والعادية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الولايات المتحدة تعبر عن قلقها من إمكانية نشر روسيا أسلحة نووية في بيلاروسيا
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أعربت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن المعلومات المتداولة بشأن إمكانية نشر موسكو أسلحة نووية في بيلاروسيا.
وجاء هذا الإعلان على لسان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الذي قال للصحفيين إنه " إذا قامت روسيا بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا، فسيكون ذلك مصدر قلق للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بأسره".
وأضاف سوليفان قائلا: "في هذه الحالة سيأخذ أعضاء التحالف بعين الاعتبار الظروف الجديدة".
وأعرب قادة مجموعة الدول السبع عن مخاوفهم وقلقهم الشديد بشأن احتمال تسليم موسكو لمينسك أسلحة نووية.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس البيلاروسي
لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في لقاء في سان بطرسبورغ، أن عزل ليتوانيا لمقاطعة كالينينغراد الروسية هو في الحقيقة إعلان حرب و"غير مقبول في الظروف الراهنة".
فيما صرح الرئيس بوتين: "سنزود بيلاروس بمنظومات صاروخية من طراز "إسكندر-إم"، التي من المعلوم أنه يمكن استخدامها لإطلاق صواريخ باليستية ومجنحة، باستخدام الذخيرتين النووية والعادية".