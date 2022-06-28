https://arabic.sputniknews.com/20220628/تركيا-على-الدول-المرشحة-للناتو-مكافحة-الإرهاب-بكل-أشكاله-1064375700.html
تركيا: على الدول المرشحة للناتو مكافحة الإرهاب بكل أشكاله
تركيا: على الدول المرشحة للناتو مكافحة الإرهاب بكل أشكاله
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الدول المرشحة لعضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو" يجب أن تكافح الإرهاب بشتى أشكاله. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T16:40+0000
2022-06-28T16:40+0000
2022-06-28T16:40+0000
أخبار تركيا اليوم
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ونقلت وكالة "الأناضول" عن الوزير التركي أنه يجب على جميع الدول احترام مبادئ التضامن والمخاوف الأمنية بين الحلفاء.وأكد مولود تشاووش أوغلو على أنه لا مجال للتردد في هذا الشأن.تأتي تصريحات وزير الخارجية التركي في الوقت الذي التقى فيه زعيما فنلندا والسويد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، لبحث مسألة انضمام الدولتين الاسكندنافيتين للحلف.ونقلت وكالة "فرانس برس" عن، مسؤولين سويديين وفنلنديين أن الرئيس الفنلندي سولي نينيستو ورئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسن حاولا إقناع أردوغان خلال اللقاء بالتخلي عن اعتراضاته على انضمام البلدين للحلف.وتقدمت فنلندا والسويد، في مايو/أيار الماضي، بطلب الحصول على العضوية في حلف الناتو؛ لكن أنقرة أعلنت عن تحفظها على انضمامهما، واتهمت الدولتين بإيواء "عناصر إرهابية" مطلوبة في تركيا.وتقول الدولتان إن ما دفعهما إلى التخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220628/زعيما-فنلندا-والسويد-يحاولان-إقناع-أردوغان-بالموافقة-على-انضمام-بلديهما-للناتو-1064373126.html
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أخبار تركيا اليوم
تركيا: على الدول المرشحة للناتو مكافحة الإرهاب بكل أشكاله
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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الدول المرشحة لعضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو" يجب أن تكافح الإرهاب بشتى أشكاله.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن الوزير التركي أنه يجب على جميع الدول احترام مبادئ التضامن والمخاوف الأمنية بين الحلفاء.
وأكد مولود تشاووش أوغلو على أنه لا مجال للتردد في هذا الشأن.
تأتي تصريحات وزير الخارجية التركي
في الوقت الذي التقى فيه زعيما فنلندا والسويد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، لبحث مسألة انضمام الدولتين الاسكندنافيتين للحلف.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن، مسؤولين سويديين وفنلنديين أن الرئيس الفنلندي سولي نينيستو ورئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسن حاولا إقناع أردوغان خلال اللقاء بالتخلي عن اعتراضاته على انضمام البلدين للحلف.
وتقدمت فنلندا والسويد، في مايو/أيار الماضي، بطلب الحصول على العضوية في حلف الناتو؛ لكن أنقرة أعلنت عن تحفظها على انضمامهما، واتهمت الدولتين بإيواء "عناصر إرهابية" مطلوبة في تركيا.
وتقول الدولتان إن ما دفعهما إلى التخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.