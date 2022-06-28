https://arabic.sputniknews.com/20220628/داعش-تحمي-مواقعها-الالكترونية-وتستغل-مراكز-بيانات-ببغداد-وأربيل-1064357643.html
داعش تحمي مواقعها الالكترونية وتستغل مراكز بيانات ببغداد وأربيل
داعش تحمي مواقعها الالكترونية وتستغل مراكز بيانات ببغداد وأربيل
أعلن مركز الإعلام الرقمي العراقي "DMC"، اليوم الثلاثاء، أنه رصد عشرات المحاولات من المواقع الإلكترونية لعصابات داعش الإرهابية لاستغلال الخدمات التي تقدمها شركة... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T12:30+0000
2022-06-28T12:30+0000
2022-06-28T12:30+0000
العالم العربي
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وقال مؤمل أحمد شكير، المسؤول السيبراني في المركز: "شركة (كلاود فلير) cloudflare، تحتفظ بمركزين رئيسيين لها في بغداد وأربيل، والذي يتم من خلالهما توفير خدمات الامان للمواقع الالكترونية وتسهيل دخولها بسلاسة وسرعة، تم رصد العشرات من مواقع عصابات داعش الإرهابية التي استفادت من خدمات شركة (كلاود فلير) وبالتالي بات من الصعب تحديد معلوماتها أو إيقافها بسبب طبقات الأمان التي توفرها الشركة وإخفاء الـIP الأصلي لهذه المواقع الالكترونية"، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء العراقية "واع".وأضاف: "مراكز بيانات الشركة الآنفة الذكر قد سهّلت تصفح مواقع داعش بوقت أسرع للجمهور العراقي، بسبب استراتيجيات شركة (كلاود فلير) القائمة على التخزين المؤقت لمحتوى المواقع الإلكترونية في مراكز البيانات التابعة لها في العراق".وقال الباحث في المجال الرقمي فاضل الدوخي: "عصابات داعش استغلت التكنولوجيا والوسائل الرقمية المتطورة، لجذب آلاف المجندين الجدد والمؤيدين عبر مناطق جغرافية مختلفة"، بحسب الوكالة.وتابع: "هناك تهاوناً في حظر مواقع داعش الالكترونية في العراق"، لافتاً الى أن "شركة (كلاود فلير) تجاهلت في العقد الماضي الكثير من الدعوات لحظر المواقع الإرهابية المرتبطة بداعش، واعتبرت أنه ليس من وظيفتها مراقبة المحتوى على شبكتها".وختم: "الشركة التي تحتفظ بمركز بيانات رقم 128 في بغداد باتت أقرب بكثير لجمهورها في هذه المنطقة الجغرافية التي كانت تعتمد سابقاً على مراكز الشركة في ألمانيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220619/الاستخبارات-العراقية-تعلن-مقتل-والي-الأنبار-في-تنظيم-داعش-بصحراء-المحافظة-1063881625.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
داعش تحمي مواقعها الالكترونية وتستغل مراكز بيانات ببغداد وأربيل
تابعنا عبر
أعلن مركز الإعلام الرقمي العراقي "DMC"، اليوم الثلاثاء، أنه رصد عشرات المحاولات من المواقع الإلكترونية لعصابات داعش الإرهابية لاستغلال الخدمات التي تقدمها شركة "كلاود فلير" عبر مراكزها المتواجدة في العراق.
وقال مؤمل أحمد شكير، المسؤول السيبراني في المركز: "شركة (كلاود فلير) cloudflare، تحتفظ بمركزين رئيسيين لها في بغداد وأربيل، والذي يتم من خلالهما توفير خدمات الامان للمواقع الالكترونية وتسهيل دخولها بسلاسة وسرعة، تم رصد العشرات من مواقع عصابات داعش الإرهابية التي استفادت من خدمات شركة (كلاود فلير) وبالتالي بات من الصعب تحديد معلوماتها أو إيقافها بسبب طبقات الأمان التي توفرها الشركة وإخفاء الـIP الأصلي لهذه المواقع الالكترونية"، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء العراقية "واع"
.
وأضاف: "مراكز بيانات الشركة الآنفة الذكر قد سهّلت تصفح مواقع داعش بوقت أسرع للجمهور العراقي، بسبب استراتيجيات شركة (كلاود فلير) القائمة على التخزين المؤقت لمحتوى المواقع الإلكترونية في مراكز البيانات التابعة لها في العراق".
وقال الباحث في المجال الرقمي فاضل الدوخي: "عصابات داعش استغلت التكنولوجيا والوسائل الرقمية المتطورة، لجذب آلاف المجندين الجدد والمؤيدين عبر مناطق جغرافية مختلفة"، بحسب الوكالة.
وتابع: "هناك تهاوناً في حظر مواقع داعش الالكترونية في العراق"، لافتاً الى أن "شركة (كلاود فلير) تجاهلت في العقد الماضي الكثير من الدعوات لحظر المواقع الإرهابية المرتبطة بداعش، واعتبرت أنه ليس من وظيفتها مراقبة المحتوى على شبكتها".
وختم: "الشركة التي تحتفظ بمركز بيانات رقم 128 في بغداد باتت أقرب بكثير لجمهورها في هذه المنطقة الجغرافية التي كانت تعتمد سابقاً على مراكز الشركة في ألمانيا".