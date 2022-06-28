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https://arabic.sputniknews.com/20220628/دبلوماسي-الرباط-تتهرب-من-مسؤولياتها-عن-مقتل-مهاجرين-باتهام-الجزائر-1064361256.html
دبلوماسي: الرباط تتهرب من مسؤولياتها عن مقتل مهاجرين باتهام الجزائر
دبلوماسي: الرباط تتهرب من مسؤولياتها عن مقتل مهاجرين باتهام الجزائر
اتهم مبعوث الجزائر الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي، عمار بلاني، المغرب بالتهرب من مسؤولياتها بعد مقتل عشرات المهاجرين في جيب مليلية... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T13:21+0000
2022-06-28T13:21+0000
الجزائر
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الجزائر -سبوتنيك. وقال بلاني، في تصريح لسبوتنيك، "نحن نعلم أن المغرب قد أقام الهروب نحو الأمام كنظام حكم، بسبب عدم امتلاكه شجاعة تحمل المسؤولية، وبحثه المتواصل عن كبش فداء".وأضاف بلاني: "البيان الصحفي الصادر عن السفارة المغربية في مدريد هو خير مثال على ذلك"، رافضا ما تضمنه البيان من أن هناك "مهاجمين مدرّبين"، دخلوا المغرب عبر الحدود مع الجزائر، لتنظيم محاولات عبور المهاجرين إلى مليلية، مستغلّين ما وصفه "التراخي المتعمّد هناك".وتابع بلاني: "تشهد المنظمات الدولية المتخصصة في إدارة تدفقات الهجرة، أن غالبية المهاجرين من جنوب الصحراء الموجودين في المغرب قد وصلوا إلى هذا البلد بشكل قانوني".وشدد بلاني على أنه "بالنسبة للحدود الجزائرية، فهي مؤمنة من خلال تطبيق أنظمة معززة وفعالة، تسمح بإحباط محاولات إدخال كميات ضخمة من الحشيش من هذا البلد، الذي يعرضنا لحرب عدوانية حقيقية في هذا المجال".ولقى 23 مهاجرا على الأقل مصرعهم، يوم الجمعة 24 حزيران/يونيو الجاري، بعد محاولة اقتحام جيب مليلية الخاضع للسيطرة الإسبانية، انطلاقا من المغرب.وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، عبر تويتر، عن "صدمته الكبيرة"، من المعاملة العنيفة والمهينة التي تعرض لها المهاجرون الأفارقة، الذين حاولوا عبور الحدود الدولية من المغرب إلى إسبانيا.ودعا فقي إلى إجراء تحقيق فوري في هذه القضية. وقال "أذكر جميع الدول بالتزاماتها بموجب القانون الدولي معاملة جميع المهاجرين بكرامة ووضع سلامتهم وحقوقهم الإنسانية في المقام الأول، مع الحد من أيّ استخدام مفرط للقوة".
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الجزائر

دبلوماسي: الرباط تتهرب من مسؤولياتها عن مقتل مهاجرين باتهام الجزائر

13:21 GMT 28.06.2022
© AFP 2022 / Ryad Kramdiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© AFP 2022 / Ryad Kramdi
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اتهم مبعوث الجزائر الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي، عمار بلاني، المغرب بالتهرب من مسؤولياتها بعد مقتل عشرات المهاجرين في جيب مليلية الخاضع لسيطرة إسبانيا.
الجزائر -سبوتنيك. وقال بلاني، في تصريح لسبوتنيك، "نحن نعلم أن المغرب قد أقام الهروب نحو الأمام كنظام حكم، بسبب عدم امتلاكه شجاعة تحمل المسؤولية، وبحثه المتواصل عن كبش فداء".

وأضاف بلاني: "البيان الصحفي الصادر عن السفارة المغربية في مدريد هو خير مثال على ذلك"، رافضا ما تضمنه البيان من أن هناك "مهاجمين مدرّبين"، دخلوا المغرب عبر الحدود مع الجزائر، لتنظيم محاولات عبور المهاجرين إلى مليلية، مستغلّين ما وصفه "التراخي المتعمّد هناك".

وتابع بلاني: "تشهد المنظمات الدولية المتخصصة في إدارة تدفقات الهجرة، أن غالبية المهاجرين من جنوب الصحراء الموجودين في المغرب قد وصلوا إلى هذا البلد بشكل قانوني".

وشدد بلاني على أنه "بالنسبة للحدود الجزائرية، فهي مؤمنة من خلال تطبيق أنظمة معززة وفعالة، تسمح بإحباط محاولات إدخال كميات ضخمة من الحشيش من هذا البلد، الذي يعرضنا لحرب عدوانية حقيقية في هذا المجال".

ولقى 23 مهاجرا على الأقل مصرعهم، يوم الجمعة 24 حزيران/يونيو الجاري، بعد محاولة اقتحام جيب مليلية الخاضع للسيطرة الإسبانية، انطلاقا من المغرب.

وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، عبر تويتر، عن "صدمته الكبيرة"، من المعاملة العنيفة والمهينة التي تعرض لها المهاجرون الأفارقة، الذين حاولوا عبور الحدود الدولية من المغرب إلى إسبانيا.

ودعا فقي إلى إجراء تحقيق فوري في هذه القضية. وقال "أذكر جميع الدول بالتزاماتها بموجب القانون الدولي معاملة جميع المهاجرين بكرامة ووضع سلامتهم وحقوقهم الإنسانية في المقام الأول، مع الحد من أيّ استخدام مفرط للقوة".
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