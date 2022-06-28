https://arabic.sputniknews.com/20220628/نائب-رئيس-البرلمان-الجزائري-علاقتنا-بروسيا-استراتيجية-ونقف-معا-ضد-محاولات-الهيمنة-التقليدية-1064358664.html

نائب رئيس البرلمان الجزائري: علاقتنا بروسيا استراتيجية ونقف معا ضد محاولات الهيمنة التقليدية

نائب رئيس البرلمان الجزائري: علاقتنا بروسيا استراتيجية ونقف معا ضد محاولات الهيمنة التقليدية

قال منذر بودن نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان)، إن العلاقات بين روسيا والجزائر استراتيجية، وقائمة على التعاون في العديد من المجالات. 28.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-28T12:47+0000

2022-06-28T12:47+0000

2022-06-28T12:47+0000

روسيا

الجزائر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1e/1049109653_0:128:2465:1514_1920x0_80_0_0_0e83c8bba0b5e934b325e11033cfed69.jpg

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن البلدين يؤمنان بتعدد الأقطاب في العالم، ويقفان ضد التدخلات أو محاولات الهيمنة التي تحاول فرضها بعض الدول والقوى التقليدية. لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين، يمكن التعويل عليها في المستقبل.ولفت إلى أن هناك رغبة في زيادة الاستثمار الروسي بشكل أكبر في الجزائر، خاصة في ظل العلاقات القوية بين البلدين على مر التاريخ.وفيما يتعلق باستعدادات الحكومة للتصدي للحرائق، أوضح يودن أن الحكومة استعدت جيدا واتخذت إجراءات مشددة وأكثر جاهزية لمواجهة الحرائق التي تشتعل نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، أو نتيجة أعمال مدبرة.وشدد على أن طائرة الإطفاء الروسية الموجودة في الجزائر في الوقت الراهن ساهمت في إطفاء حرائق نشبت الأيام الماضية في إحدى الولايات.وفي وقت سابق قال المدير العام للغابات، في الجزائر، جمال طواهرية، إن 270 هكتارا في عدة ولايات في البلاد، أتلفت نتيجة 57 بؤرة حريق تم تسجيلها في الغابات خلال شهر يونيو الجاري.وأضاف طواهرية أن حصيلة حرائق السنة الماضية من حرائق الغابات وصلت إلى حوالي 100 ألف و101 هكتار، منها 72 ألف هكتار خلال الأسبوع الذي سجلت فيه عدة وفيات، بحسب موقع "النهار الجزائري".وأشار إلى أنه "لتجنب هذا السيناريو المأساوي شرعت مصالح الغابات في تكوين وتحسيس الساكنة بكيفية التصرف أثناء نشوب الحرائق".وتابع أن المخطط كذلك يلزم "وضع مراكز مراقبة الحرائق في مختلف الفضاءات الغابية التي ستعمل على إرسال الإنذار المبكر بغرض التدخل الأولي مع أعوان الحماية المدنية".وأكد طواهرية "تم تجنيد أكثر من 4000 عون و 3000 عامل موسمي، واقتناء 240 سيارة تدخل سريع و15 شاحنة صهريج".

https://arabic.sputniknews.com/20220510/لافروف-روسيا-تثمن-موقف-الجزائر-المتوازن-حول-أوكرانيا-1062063386.html

https://arabic.sputniknews.com/20220415/موسكو-تعرض-على-الطلاب-الجزائريين-الذين-كانوا-في-أوكرانيا-مواصلة-دراستهم-في-روسيا-مجانا-1061239132.html

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, الجزائر