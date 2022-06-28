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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220628/ستولتنبرغ-يجدد-دعمه-لأوكرانيا-عشية-قمة-الناتو-في-مدريد-1064332299.html
ستولتنبرغ يجدد دعمه لأوكرانيا عشية قمة الناتو في مدريد
ستولتنبرغ يجدد دعمه لأوكرانيا عشية قمة الناتو في مدريد
أعلن الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، عن محادثة أجراها مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عشية قمة الحلف في العاصمة الإسبانية مدريد. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T07:49+0000
2022-06-28T07:49+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وكتب ستولتنبرغ عبر صفحته الشخصية على منصة "تويتر": "تحدثت مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن الحرب العدوانية لروسيا وأكدت له أنه خلال قمة الناتو سنزيد دعمنا لأوكرانيا على المدى الطويل".وتعقد قمة الناتو في مدريد في القترة ما بين 28 و30 يونيو/ حزيران المقبل، حيث من المتوقع أن تتضمن أجندة القمة تبني مفهوم استراتيجي جديد يحدد سياسات التحالف وأولوياته للعقد المقبل، ونشر جديد للقوات في أوروبا، وحزمة مساعدات لأوكرانيا.
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ستولتنبرغ يجدد دعمه لأوكرانيا عشية قمة الناتو في مدريد

07:49 GMT 28.06.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الذهاب إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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أعلن الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، عن محادثة أجراها مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عشية قمة الحلف في العاصمة الإسبانية مدريد.
وكتب ستولتنبرغ عبر صفحته الشخصية على منصة "تويتر": "تحدثت مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن الحرب العدوانية لروسيا وأكدت له أنه خلال قمة الناتو سنزيد دعمنا لأوكرانيا على المدى الطويل".
وتعقد قمة الناتو في مدريد في القترة ما بين 28 و30 يونيو/ حزيران المقبل، حيث من المتوقع أن تتضمن أجندة القمة تبني مفهوم استراتيجي جديد يحدد سياسات التحالف وأولوياته للعقد المقبل، ونشر جديد للقوات في أوروبا، وحزمة مساعدات لأوكرانيا.
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