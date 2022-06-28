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https://arabic.sputniknews.com/20220628/شركة-نوكيان-تايرز-الفنلندية-تقرر-مغادرة-السوق-الروسية-1064371397.html
شركة "نوكيان تايرز" الفنلندية تقرر مغادرة السوق الروسية
شركة "نوكيان تايرز" الفنلندية تقرر مغادرة السوق الروسية
أعلنت شركة "نوكيان تايرز" الفنلندية المصنعة للإطارات، اليوم الثلاثاء، أنها قررت مغادرة السوق الروسية. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T15:08+0000
2022-06-28T15:08+0000
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هلسنكي - سبوتنيك. وجاء في البيان : "قرر مجلس إدارة "نوكيان تايرز"، اليوم، بشأن خروج منظم من السوق الروسية".وقال البيان، إنه على خلفية النزاع في أوكرانيا وما تلاه من تشديد للعقوبات ضد روسيا، فإن استمرار أنشطة "نوكيان تايرز بي إل سي" في روسيا غير مناسب، مؤكدا أن "الاستعدادات للخروج ستبدأ على الفور، وستقوم الشركة بتقييم الخيارات المختلفة؛ وسيتم تنفيذ العملية مع مراعاة مصالح الموظفين المحليين والقانون".وعلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، على خروج بعض الشركات من الأسواق الروسية، بأن ذلك قد يكون أمراً جيداً.يشار إلى أن العديد من الشركات الأميركية والأوروبية واليابانية والكورية الكبرى، عمدت إلى الإعلان عن تعليق أعمالها في روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية إقليم دونباس جنوب شرقي أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، تفرض الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا. وأكد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف. وتتنوع العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية، إضافة إلى حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، وصولاً إلى مصادرة أملاك الأوليغارشية (الأثرياء) الروسية، وفرض عقوبات مباشرة على نواب البرلمان والدائرة المحيطة بالكرملين وصولاً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/فنلندا-تخطط-لإقامة-حواجز-على-الحدود-مع-روسيا-1063367639.html
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العالم, روسيا, فنلندا

شركة "نوكيان تايرز" الفنلندية تقرر مغادرة السوق الروسية

15:08 GMT 28.06.2022
CC BY 2.0 / Pixabay/ Kurunen / علم فنلندا
علم فنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
CC BY 2.0 / Pixabay/ Kurunen /
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أعلنت شركة "نوكيان تايرز" الفنلندية المصنعة للإطارات، اليوم الثلاثاء، أنها قررت مغادرة السوق الروسية.
هلسنكي - سبوتنيك. وجاء في البيان : "قرر مجلس إدارة "نوكيان تايرز"، اليوم، بشأن خروج منظم من السوق الروسية".

وقال البيان، إنه على خلفية النزاع في أوكرانيا وما تلاه من تشديد للعقوبات ضد روسيا، فإن استمرار أنشطة "نوكيان تايرز بي إل سي" في روسيا غير مناسب، مؤكدا أن "الاستعدادات للخروج ستبدأ على الفور، وستقوم الشركة بتقييم الخيارات المختلفة؛ وسيتم تنفيذ العملية مع مراعاة مصالح الموظفين المحليين والقانون".

وعلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، على خروج بعض الشركات من الأسواق الروسية، بأن ذلك قد يكون أمراً جيداً.

يشار إلى أن العديد من الشركات الأميركية والأوروبية واليابانية والكورية الكبرى، عمدت إلى الإعلان عن تعليق أعمالها في روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
الحدود الروسية الفنلندية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
فنلندا تخطط لإقامة حواجز على الحدود مع روسيا
10 يونيو, 06:25 GMT
ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية إقليم دونباس جنوب شرقي أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، تفرض الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا.
وأكد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وتتنوع العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية، إضافة إلى حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، وصولاً إلى مصادرة أملاك الأوليغارشية (الأثرياء) الروسية، وفرض عقوبات مباشرة على نواب البرلمان والدائرة المحيطة بالكرملين وصولاً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً.
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