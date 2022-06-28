https://arabic.sputniknews.com/20220628/كولومبيا-مقتل-49-سجينا-في-أعمال-شغب-1064355448.html
كولومبيا.. مقتل 49 سجينا في أعمال شغب
كولومبيا.. مقتل 49 سجينا في أعمال شغب
قتل ما لا يقل عن 49 سجينا خلال أعمال شغب ليلية اندلعت داخل أحد السجون بجنوب غرب كولومبيا. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T11:55+0000
2022-06-28T11:55+0000
2022-06-28T11:55+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102409/71/1024097165_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2e9fc6f88fe61dd867e00872299d9f18.jpg
وقال رئيس مصلحة السجون في البلاد الجنرال تيتو كاستيلانوس: "حتى الان هناك 49 قتيلا، هذا تقرير أولي".وأضاف: "هذا حدث مأساوي وكارثي"، مشيرا إلى أن نحو 30 سجينا أصيبوا أيضا خلال أعمال الشغب التي اندلعت في السجن الواقع بمدينة تولوا على ما نقلت "أسوشيتد برس".ولم يذكر المسؤول الكولومبي تفاصيل إضافية حول ملابسات أعمال الشغب التي أسفرت عن سقوط هذا العدد الكبير من القتلى.لكن يبدو أن المأساة بدأت بمشاجرة أو محاولة هروب حيث أشعل بعض السجناء النار في المراتب، مما أدى إلى اندلاع حريق انتشر في معظم أنحاء السجن، على ما نقلت "سويز إنفو".قالت الدولة الواقعة في منطقة الأنديز إنها ستطلق سراح آلاف السجناء وسط وباء فيروس كورونا في عام 2020، بعد أن قام النزلاء بأعمال شغب احتجاجا على الاكتظاظ ونقص الخدمات.
https://arabic.sputniknews.com/20220626/كولومبيا-مصرع-4-وإصابة-المئات-في-انهيار-مدرج-خلال-مصارعة-ثيران-فيديو-1064264696.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102409/71/1024097165_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b0b007fec4dc3a8ff87867dc023b0701.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
كولومبيا.. مقتل 49 سجينا في أعمال شغب
تابعنا عبر
قتل ما لا يقل عن 49 سجينا خلال أعمال شغب ليلية اندلعت داخل أحد السجون بجنوب غرب كولومبيا.
وقال رئيس مصلحة السجون في البلاد الجنرال تيتو كاستيلانوس: "حتى الان هناك 49 قتيلا، هذا تقرير أولي".
وأضاف: "هذا حدث مأساوي وكارثي"، مشيرا إلى أن نحو 30 سجينا أصيبوا أيضا خلال أعمال الشغب التي اندلعت في السجن الواقع بمدينة تولوا على ما نقلت "أسوشيتد برس
".
ولم يذكر المسؤول الكولومبي تفاصيل إضافية حول ملابسات أعمال الشغب التي أسفرت عن سقوط هذا العدد الكبير من القتلى.
لكن يبدو أن المأساة بدأت بمشاجرة أو محاولة هروب حيث أشعل بعض السجناء النار في المراتب، مما أدى إلى اندلاع حريق انتشر في معظم أنحاء السجن، على ما نقلت "سويز إنفو
".
قالت الدولة الواقعة في منطقة الأنديز إنها ستطلق سراح آلاف السجناء وسط وباء فيروس كورونا في عام 2020، بعد أن قام النزلاء بأعمال شغب احتجاجا على الاكتظاظ ونقص الخدمات.