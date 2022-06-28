https://arabic.sputniknews.com/20220628/لوغانسك-تكشف-عن-شظايا-ومخلفات-القذائف-الأمريكية-في-مدنها-1064359410.html
لوغانسك تكشف عن شظايا ومخلفات القذائف الأمريكية في مدنها
لوغانسك تكشف عن شظايا ومخلفات القذائف الأمريكية في مدنها
نشر المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، اليوم الثلاثاء، صور لشظايا الصاروخ الأمريكي "هيمارز" الذي... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T12:52+0000
2022-06-28T12:52+0000
2022-06-28T12:52+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وأصدر المكتب بيانا رسميا جاء فيه: "رصد المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار شظايا صاروخ موجه من عيار 240 ملم برأس حربي عنقودي مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال شركة لوكهيد مارتن الأمريكية".وأضاف البيان: "يتم استخدام هذه الصواريخ الأمريكية خلال قصف مدن وبلدات دونيتسك".وأعلنت سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية المستقلة، صباح اليوم الثلاثاء، أن المدفعية الأوكرانية استخدمت للمرة الأولى مدافع "هيمارز" الأمريكية خلال قصفها للأهداف المدنية.وأصدر المركز المشترك لتنسيق وقف إطلاق النار في دونيتسك بيانا جاء فيه: "قامت قوات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بقصف المواقع المدنية بأسلحة جديدة استخدمت لاول مرة".وأضاف البيان: "لقد تم رصد قذائف مدفعية تستخدم لأول وهي أمريكية الصنع، وتعود هذه القذائف إلى مدفعيات من طراز "هيمارز إم 142"، حيث سقطت بعض القذائف في بلدة بيريفالسك".وكان وزير الدفاع الروسي، قد أعلن في 7 يونيو/حزيران الجاري، تحرير97 في المئة من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية.وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، بهدف حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
لوغانسك تكشف عن شظايا ومخلفات القذائف الأمريكية في مدنها
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نشر المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، اليوم الثلاثاء، صور لشظايا الصاروخ الأمريكي "هيمارز" الذي سقط في بلدة بيريفالسك بدونيتسك.
وأصدر المكتب بيانا رسميا جاء فيه: "رصد المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار شظايا صاروخ موجه من عيار 240 ملم برأس حربي عنقودي مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال شركة لوكهيد مارتن الأمريكية".
وأضاف البيان: "يتم استخدام هذه الصواريخ الأمريكية خلال قصف مدن وبلدات دونيتسك".
وأعلنت سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية المستقلة
، صباح اليوم الثلاثاء، أن المدفعية الأوكرانية استخدمت للمرة الأولى مدافع "هيمارز" الأمريكية خلال قصفها للأهداف المدنية.
وأصدر المركز المشترك لتنسيق وقف إطلاق النار في دونيتسك بيانا جاء فيه: "قامت قوات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بقصف المواقع المدنية بأسلحة جديدة استخدمت لاول مرة".
وأضاف البيان: "لقد تم رصد قذائف مدفعية تستخدم لأول وهي أمريكية الصنع، وتعود هذه القذائف إلى مدفعيات من طراز "هيمارز إم 142"، حيث سقطت بعض القذائف في بلدة بيريفالسك".
وكان وزير الدفاع الروسي، قد أعلن في 7 يونيو/حزيران الجاري، تحرير97 في المئة من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية.
وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، بهدف حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.