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مصرع 19 شخصا في انهيار مبنى بالهند
مصرع 19 شخصا في انهيار مبنى بالهند
لقي 19 شخصا على الأقل مصرعهم بعد أن تسببت أمطار موسمية في انهيار مبنى من 4 طوابق بمدينة مومباي، حسبما أعلنت السلطات، اليوم الثلاثاء. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T16:24+0000
2022-06-28T16:24+0000
أخبار الهند اليوم
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وقال مسؤولون محليون إن المبنى الواقع بجوار حي شعبي في وسط المدينة انهار قبل منتصف ليل الاثنين بقليل، بحسب "فرانس برس".وتم إنقاذ 14 شخصا مساء الثلاثاء لكن عمال الطوارئ انتشلوا 19 جثة من بين الأنقاض.وقال متحدث باسم القوة الوطنية لمواجهة الكوارث إن: "عمليات البحث والإنقاذ متواصلة".وذكرت سلطات المدينة أن 6 أشخاص على الأقل من بين ضحايا انهيار المبنى تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما.تسببت الأمطار الغزيرة في عرقلة عمليات الإنقاذ في الوقت الذي نقل فيه رجال الإنقاذ الكتل الخرسانية وتفحصوا الأنقاض بحثا عن ناجين.
https://arabic.sputniknews.com/20220618/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-فيضانات-الهند-وبنغلاديش-إلى-31-شخصا-1063829573.html
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أخبار الهند اليوم

مصرع 19 شخصا في انهيار مبنى بالهند

16:24 GMT 28.06.2022
© AFP 2022 / TAUSEEF MUSTAFAالشرطة الهندية في سريناغار
الشرطة الهندية في سريناغار - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© AFP 2022 / TAUSEEF MUSTAFA
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لقي 19 شخصا على الأقل مصرعهم بعد أن تسببت أمطار موسمية في انهيار مبنى من 4 طوابق بمدينة مومباي، حسبما أعلنت السلطات، اليوم الثلاثاء.
وقال مسؤولون محليون إن المبنى الواقع بجوار حي شعبي في وسط المدينة انهار قبل منتصف ليل الاثنين بقليل، بحسب "فرانس برس".
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وتم إنقاذ 14 شخصا مساء الثلاثاء لكن عمال الطوارئ انتشلوا 19 جثة من بين الأنقاض.
وقال متحدث باسم القوة الوطنية لمواجهة الكوارث إن: "عمليات البحث والإنقاذ متواصلة".
وذكرت سلطات المدينة أن 6 أشخاص على الأقل من بين ضحايا انهيار المبنى تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما.
تسببت الأمطار الغزيرة في عرقلة عمليات الإنقاذ في الوقت الذي نقل فيه رجال الإنقاذ الكتل الخرسانية وتفحصوا الأنقاض بحثا عن ناجين.
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