https://arabic.sputniknews.com/20220628/مصر-النيابة-تكشف-قاتل-المذيعة-الشهيرة-1064324972.html

مصر.. النيابة تكشف قاتل المذيعة الشهيرة

مصر.. النيابة تكشف قاتل المذيعة الشهيرة

كشفت النيابة العامة المصرية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل مقتل مذيعة مشهورة بعد اختفائها أكثر من 20 يوما. 28.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-28T01:35+0000

2022-06-28T01:35+0000

2022-06-28T01:35+0000

النيابة العامة المصرية

أخبار مصر الآن

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وكانت السلطات الأمنية المصرية عثرت على جثة مذيعة تدعى "شيماء جمال" مدفونة داخل فيلا بالمنصورية بالجيزة، بعد أن ورد بلاغ يفيد بتغيبها منذ نحو 20 يوما.وأشارت النيابة إلى أنها باشرت التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعضٍ من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغه.وكشفت النيابة، أنه بتاريخ السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري مثَلَ أحدُ الأشخاص أمام النيابة العامة أكَّد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوالٍ حاصلها تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما. مؤكدا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها.وأوضحت النيابة أنه بسبب عضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خطَّ سيره في اليوم الذي قرَّر الشخص الذي مثَلَ أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل، وضبطت أدلة تُرجّح صدق روايته، وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذي أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي، حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

https://arabic.sputniknews.com/20220627/الشرطة-المصرية-تعثر-عن-جثة-مذيعة-مدفونة-داخل-فيلا-بعد-تغيبها-20-يوما-1064322178.html

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النيابة العامة المصرية, أخبار مصر الآن