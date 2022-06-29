https://arabic.sputniknews.com/20220629/إعلام-مقاتلات-إف-16-أحد-الموضوعات-الرئيسية-في-المفاوضات-بين-أردوغان-وبايدن-1064396863.html

إعلام: مقاتلات "إف-16" أحد الموضوعات الرئيسية في المفاوضات بين أردوغان وبايدن

إعلام: مقاتلات "إف-16" أحد الموضوعات الرئيسية في المفاوضات بين أردوغان وبايدن

أفادت قناة "تي آر تي هابر" التلفزيونية الحكومية أن توريد طائرات إف -16 الأمريكية سيكون أحد المحادثات الرئيسية بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان ونظيره... 29.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-29T08:59+0000

2022-06-29T08:59+0000

2022-06-29T08:59+0000

العالم

رجب طيب أردوغان

إف-16

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وقالت القناة التلفزيونية "موضوع "إف-16" سيكون أحد الموضوعات الرئيسية".وفي وقت سابق، أكد البيت الأبيض عقد اجتماع منفصل للرئيسين الأمريكي والتركي جو بايدن وطيب أردوغان في إطار قمة الناتو التي بدأت في مدريد، وسيخصص للدفاع عن الحلف وجدول الأعمال الثنائي.هذا وسبق للولايات المتحدة أن أرسلت إشعارا رسميا إلى تركيا بشأن استبعادها من برنامج توريد أحدث مقاتلات "إف-35" بسبب شراء أنقرة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400". ألغت واشنطن المذكرة المشتركة بشأن الطائرة "إف-16" مع تركيا، ووقعتها مع الشركاء السبعة المتبقين في مشروع "إف-35"- المملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا وأستراليا والدنمارك وكندا والنرويج.وأعلن أردوغان بعد ذلك عن اقتراح الولايات المتحدة لشراء مقاتلات أخرى، ولكن ليس الجيل الخامس، ولكن الجيل الرابع "إف-16". كما سيتم الاتفاق على هذه القضية في الكونغرس الأمريكي – فيما تضغط وزارة الخارجية على هذه القضية، وتحاول إقناع أعضاء الكونغرس بأن الصفقة "تخدم مصالح واشنطن".

https://arabic.sputniknews.com/20220628/أردوغان-بايدن-يرغب-في-لقائي-والموضوع-الأهم-هو-طائرات-إف---16-والمماطلة-ما-زالت-جارية-1064357331.html

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العالم, رجب طيب أردوغان, إف-16