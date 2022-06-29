https://arabic.sputniknews.com/20220629/إيران-تدشن-مصفاة-الشهيد-سليماني-بطاقة-300-ألف-برميل-1064417799.html

إيران تدشن مصفاة "الشهيد سليماني" بطاقة 300 ألف برميل

إيران تدشن مصفاة "الشهيد سليماني" بطاقة 300 ألف برميل

أكد جليل سالاري، المدير التنفيذي للشركة الوطنية الإيرانية للتكرير وتوزيع المشتقات النفطية، اليوم الأربعاء، وضع حجر الأساس لمصفاة "الشهيد سليماني" في مدينة... 29.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-29T14:05+0000

2022-06-29T14:05+0000

2022-06-29T14:05+0000

إيران

مصفاة نفط

أخبار العالم الآن

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وذكرت وكالة فارس، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات جليل سالاري جاءت خلال مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة، اليوم، مؤكدا أن وزير النفط سيضع خلال أيام حجر الأساس لمصفاة "الشهيد سليماني" المزمع إقامتها على مساحة 438 هكتارا في بندر عباس.وأفاد المسؤول الإيراني بأن المصفاة الجديدة ستقام بجوار مصفاة "ستارة خليج فارس" لمكثفات الغاز العملاقة، مشيرا إلى أن المشروع يشارك فيه كل من الشركة الوطنية للتكرير والمشتقات النفطية وخليج فارس للصناعات البتروكيماوية، بالإضافة إلى "توسعة إينرجي تدبير" و"أهداف" للاستثمار بجانب الصندوق الوطني للتنمية.وذكر جليل سالاري أن الهدف من تدشين تلك المصفاة في بندر عباس يكمن في تنويع المنتجات البتروكيماوية والمخرجات الإنتاجية مثل البنزين والزيلين والبروبيلين والبوتان والبولي بروبيلين وغيره.وشدد على أن مشروع مصفاة "الشهيد سليماني" يعد من المشاريع المهمة بشأن تطوير سلسلة القيمة بجانب نقل المشتقات إلى وسط البلاد من خلال شبكة أنابيب بهدف تأمين المحروقات، وهي الأولى من نوعها بمجال المواءمة بين التكرير والبتروكيماويات.وأضاف سالاري أن "هذه المصفاة تسعى إلى إيجاد القيمة المضافة والحد من البيع الخام وتتوافق مع الرؤية الحكومية، ومدرجة في وثيقة التحول الاستراتيجي"، مشيرا إلى أن مشروع المصفاة يأتي بطاقة 300 ألف برميل يوميا، وهو من المشاريع الحكومة الحالية لمنع واردات البنزين وتنويع سلة المنتجات، حيث بجانب المحروقات ستنتج منتجات بتروكيماوية.يذكر أنه في 3 يناير/كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.

https://arabic.sputniknews.com/20220208/القضاء-الإيراني-يكشف-عن-قرار-جديد-بشأن-ملف-اغتيال-قاسم-سليماني-1058169451.html

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إيران, مصفاة نفط, أخبار العالم الآن