https://arabic.sputniknews.com/20220629/اشتية-يطالب-الاتحاد-الأوروبي-بالاعتراف-بدولة-فلسطين-1064436411.html
اشتية يطالب الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بدولة فلسطين
اشتية يطالب الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بدولة فلسطين
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين حفاظا على حل الدولتين. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T21:17+0000
2022-06-29T21:17+0000
2022-06-29T21:17+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104567/52/1045675234_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_932692387a994219a7996a8bd7716f56.jpg
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء خلال استقباله، ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون فون بورغسدورف، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال اشتية إن على دول أوروبا الاضطلاع بدور فعال من أجل خلق مسار سياسي يفضي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل حتى تسمح بإجراء الانتخابات في مدينة القدس كسائر الأراضي الفلسطينية وفق الاتفاقيات الموقعة.كما طالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتمثلة في مصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، والقتل اليومي والاعتقالات لأبناء الشعب الفلسطيني والاقتحامات للمناطق الفلسطينية والمسجد الأقصى.
https://arabic.sputniknews.com/20220524/اشتية-يجري-مباحثات-مع-وزير-الخارجية-الكويتي-في-دافوس-1062666793.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104567/52/1045675234_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_41e514a0e563845c5cff2416c5581e76.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
اشتية يطالب الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بدولة فلسطين
تابعنا عبر
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين حفاظا على حل الدولتين.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء خلال استقباله، ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون فون بورغسدورف، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية
الرسمية.
وقال اشتية إن على دول أوروبا الاضطلاع بدور فعال من أجل خلق مسار سياسي يفضي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني
الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل حتى تسمح بإجراء الانتخابات في مدينة القدس كسائر الأراضي الفلسطينية وفق الاتفاقيات الموقعة.
كما طالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتمثلة في مصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، والقتل اليومي والاعتقالات لأبناء الشعب الفلسطيني والاقتحامات للمناطق الفلسطينية والمسجد الأقصى.