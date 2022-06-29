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اشتية يطالب الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بدولة فلسطين
اشتية يطالب الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بدولة فلسطين
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين حفاظا على حل الدولتين. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T21:17+0000
2022-06-29T21:17+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء خلال استقباله، ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون فون بورغسدورف، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال اشتية إن على دول أوروبا الاضطلاع بدور فعال من أجل خلق مسار سياسي يفضي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل حتى تسمح بإجراء الانتخابات في مدينة القدس كسائر الأراضي الفلسطينية وفق الاتفاقيات الموقعة.كما طالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتمثلة في مصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، والقتل اليومي والاعتقالات لأبناء الشعب الفلسطيني والاقتحامات للمناطق الفلسطينية والمسجد الأقصى.
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي

اشتية يطالب الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بدولة فلسطين

21:17 GMT 29.06.2022
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، رام الله، فلسطين 9 يونيو 2020
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، رام الله، فلسطين 9 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© REUTERS / POOL
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دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين حفاظا على حل الدولتين.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء خلال استقباله، ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون فون بورغسدورف، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في غلاسكو خلال قمة المناخ - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
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وقال اشتية إن على دول أوروبا الاضطلاع بدور فعال من أجل خلق مسار سياسي يفضي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل حتى تسمح بإجراء الانتخابات في مدينة القدس كسائر الأراضي الفلسطينية وفق الاتفاقيات الموقعة.
كما طالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتمثلة في مصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، والقتل اليومي والاعتقالات لأبناء الشعب الفلسطيني والاقتحامات للمناطق الفلسطينية والمسجد الأقصى.
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