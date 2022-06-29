https://arabic.sputniknews.com/20220629/الإمارات-الأولى-في-الشرق-الأوسط-والــ12-عالميا-في-إمكانيات-النمو-1064391008.html
الإمارات الأولى في الشرق الأوسط والــ12 عالميا في إمكانيات النمو
الإمارات الأولى في الشرق الأوسط والــ12 عالميا في إمكانيات النمو
تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واحتلت المركز الثاني عشر عالميا في إمكانات تحقيق النمو. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T07:05+0000
2022-06-29T07:05+0000
2022-06-29T07:05+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وبحسب دراسة صادرة عن شركة "فروست أند سوليفانز" الأمريكية للاستشارات، كانت الصدارة من نصيب الولايات المتحدة، تلتها النرويج، وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة.وقالت وسائل إعلام إماراتية، إن "الدراسة اعتمدت على مجموعة من المعايير المتعلقة بما توفره حكومة كل دولة من إمكانيات للنمو على أرض الواقع".
https://arabic.sputniknews.com/20220628/أول-جهة-في-الإمارات-تضع-كل-بياناتها-على-سحابة-جي-42-1064355558.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات الأولى في الشرق الأوسط والــ12 عالميا في إمكانيات النمو
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تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واحتلت المركز الثاني عشر عالميا في إمكانات تحقيق النمو.
وبحسب دراسة صادرة عن شركة "فروست أند سوليفانز" الأمريكية للاستشارات، كانت الصدارة من نصيب الولايات المتحدة، تلتها النرويج، وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة.
وقالت وسائل إعلام إماراتية
، إن "الدراسة اعتمدت على مجموعة من المعايير المتعلقة بما توفره حكومة كل دولة من إمكانيات للنمو على أرض الواقع".