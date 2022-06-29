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https://arabic.sputniknews.com/20220629/الإمارات-الأولى-في-الشرق-الأوسط-والــ12-عالميا-في-إمكانيات-النمو-1064391008.html
الإمارات الأولى في الشرق الأوسط والــ12 عالميا في إمكانيات النمو
الإمارات الأولى في الشرق الأوسط والــ12 عالميا في إمكانيات النمو
تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واحتلت المركز الثاني عشر عالميا في إمكانات تحقيق النمو. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T07:05+0000
2022-06-29T07:05+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وبحسب دراسة صادرة عن شركة "فروست أند سوليفانز" الأمريكية للاستشارات، كانت الصدارة من نصيب الولايات المتحدة، تلتها النرويج، وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة.وقالت وسائل إعلام إماراتية، إن "الدراسة اعتمدت على مجموعة من المعايير المتعلقة بما توفره حكومة كل دولة من إمكانيات للنمو على أرض الواقع".
https://arabic.sputniknews.com/20220628/أول-جهة-في-الإمارات-تضع-كل-بياناتها-على-سحابة-جي-42-1064355558.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات الأولى في الشرق الأوسط والــ12 عالميا في إمكانيات النمو

07:05 GMT 29.06.2022
© AP Photo / Hassan Ammarعلم دولة الإمارات العربية المتحدة
علم دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
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تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واحتلت المركز الثاني عشر عالميا في إمكانات تحقيق النمو.
وبحسب دراسة صادرة عن شركة "فروست أند سوليفانز" الأمريكية للاستشارات، كانت الصدارة من نصيب الولايات المتحدة، تلتها النرويج، وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة.
الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
أول جهة في الإمارات تضع كل بياناتها على سحابة جي 42
أمس, 11:51 GMT
وقالت وسائل إعلام إماراتية، إن "الدراسة اعتمدت على مجموعة من المعايير المتعلقة بما توفره حكومة كل دولة من إمكانيات للنمو على أرض الواقع".
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