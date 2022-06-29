https://arabic.sputniknews.com/20220629/الإمارات-الأولى-في-الشرق-الأوسط-والــ12-عالميا-في-إمكانيات-النمو-1064391008.html

الإمارات الأولى في الشرق الأوسط والــ12 عالميا في إمكانيات النمو

الإمارات الأولى في الشرق الأوسط والــ12 عالميا في إمكانيات النمو

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واحتلت المركز الثاني عشر عالميا في إمكانات تحقيق النمو. 29.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-29T07:05+0000

2022-06-29T07:05+0000

2022-06-29T07:05+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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وبحسب دراسة صادرة عن شركة "فروست أند سوليفانز" الأمريكية للاستشارات، كانت الصدارة من نصيب الولايات المتحدة، تلتها النرويج، وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة.وقالت وسائل إعلام إماراتية، إن "الدراسة اعتمدت على مجموعة من المعايير المتعلقة بما توفره حكومة كل دولة من إمكانيات للنمو على أرض الواقع".

https://arabic.sputniknews.com/20220628/أول-جهة-في-الإمارات-تضع-كل-بياناتها-على-سحابة-جي-42-1064355558.html

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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم