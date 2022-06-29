https://arabic.sputniknews.com/20220629/الخارجية-السودانية-تستدعي-رئيس-بعثة-يونيتامس-بشأن-تصريحاته-الأخيرة-1064424751.html
الخارجية السودانية تستدعي رئيس بعثة "يونيتامس" بشأن تصريحاته الأخيرة
الخارجية السودانية تستدعي رئيس بعثة "يونيتامس" بشأن تصريحاته الأخيرة
استدعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان رئيس بعثة "يونيتامس"، لإبلاغه إستياء السودان... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T16:05+0000
2022-06-29T16:05+0000
2022-06-29T16:05+0000
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وأكدت وكالة "السودان" للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، أن وكيل وزارة الخارجية السودانية، السفير دفع الله الحاج علي، قد التقى بفولكر بيرتس، وأبلغه استياء الخرطوم من التصريحات الإعلامية التي صدرت منه بشأن التظاهرات المتوقعة يوم غد الخميس.ونقلت الوكالة عن السفير دفع الله الحاج علي أن تصريحات المسؤول الأممي بنيت على أحكام وافتراضات مسبقة بإدانة أجهزة إنفاذ القانون في السودان، موضحا أن "هذه التصريحات تتنافى مع دوره كمسهل يتوقع منه تقريب الشقة والعمل على تحقيق الوفاق الذي يتطلع إليه الجميع".وشدد الدبلوماسي السوداني على أن "مثل هذه التصريحات غير مقبولة لما فيها من وصاية ومساس بالسيادة الوطنية"، مؤكدا احترام حكومة السودان لحق حرية التعبير والتظاهر السلمي.وأشار وكيل وزارة الخارجية السودانية، السفير دفع الله الحاج علي، إلى أن سلطات إنفاذ القانون ممثلة في النيابة العامة والشرطة السودانيتين تضطلع بدورها في حماية الأرواح والممتلكات العامة بناء على واجباتها المنصوص عليها في القانون.
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أخبار العالم العربي, أخبار السودان اليوم
الخارجية السودانية تستدعي رئيس بعثة "يونيتامس" بشأن تصريحاته الأخيرة
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استدعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان رئيس بعثة "يونيتامس"، لإبلاغه إستياء السودان وعدم رضاه من بعض تصريحاته.
وأكدت وكالة "السودان" للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، أن وكيل وزارة الخارجية السودانية، السفير دفع الله الحاج علي، قد التقى بفولكر بيرتس، وأبلغه استياء الخرطوم من التصريحات الإعلامية التي صدرت منه بشأن التظاهرات المتوقعة يوم غد الخميس.
ونقلت الوكالة عن السفير دفع الله الحاج علي أن تصريحات المسؤول الأممي
بنيت على أحكام وافتراضات مسبقة بإدانة أجهزة إنفاذ القانون في السودان، موضحا أن "هذه التصريحات تتنافى مع دوره كمسهل يتوقع منه تقريب الشقة والعمل على تحقيق الوفاق الذي يتطلع إليه الجميع".
وشدد الدبلوماسي السوداني على أن "مثل هذه التصريحات غير مقبولة لما فيها من وصاية ومساس بالسيادة الوطنية"، مؤكدا احترام حكومة السودان لحق حرية التعبير والتظاهر السلمي.
وأشار وكيل وزارة الخارجية السودانية
، السفير دفع الله الحاج علي، إلى أن سلطات إنفاذ القانون ممثلة في النيابة العامة والشرطة السودانيتين تضطلع بدورها في حماية الأرواح والممتلكات العامة بناء على واجباتها المنصوص عليها في القانون.