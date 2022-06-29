https://arabic.sputniknews.com/20220629/الصحة-العالمية-إلغاء-حق-الإجهاض-بأمريكا-نكسة-ستكون-لها-تكلفة-في-الأرواح-1064425275.html
الصحة العالمية: إلغاء حق الإجهاض بأمريكا "نكسة" ستكون لها تكلفة في الأرواح
الصحة العالمية: إلغاء حق الإجهاض بأمريكا "نكسة" ستكون لها تكلفة في الأرواح
انتقد تيدروس أدهانوم غيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الحق الدستوري في الإجهاض، واصفا القرار بأنه... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T16:13+0000
2022-06-29T16:13+0000
2022-06-29T16:13+0000
منظمة الصحة العالمية
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال المدير العام للمنظمة خلال إحاطة إعلامية إن البيانات العلمية على مدار عقود تثبت أن الوصول إلى الإجهاض الآمن والقانوني ينقذ الأرواح، بحسب "أسوشيتدبرس".وأضاف تيدروس: "الأدلة لا تقبل الجدل. تقييد (الإجهاض) يدفع النساء والفتيات إلى عمليات إجهاض غير آمنة تؤدي إلى مضاعفات، وحتى الموت".واعتبر أن الإجهاض الآمن يجب أن يُفهم على أنه رعاية صحية، محذرا من أن تقييد الوصول إليه سيضر بشكل غير متناسب بالنساء من المجتمعات الأكثر فقرا وتهميشا.وكانت المحكمة الأمريكية العليا، أصدرت قرارا يوم الجمعة يلغي حق المرأة الدستوري في إجراء عملية الإجهاض، في حكم تاريخي ينهي نصف قرن من الحماية الدستورية لهذا النوع من العمليات.وألغت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون القرار التاريخي الصادر في عام 1973 الذي منح للمرأة الحق في الإجهاض وقالت إن الولايات الأمريكية يمكنها أن تسمح أو تمنع هذا الإجراء بشكل فردي لكل ولاية.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/منظمة-الصحة-العالمية-جائحة-كورونا-لم-تنته-بعد-1062570484.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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منظمة الصحة العالمية, الولايات المتحدة الأمريكية
الصحة العالمية: إلغاء حق الإجهاض بأمريكا "نكسة" ستكون لها تكلفة في الأرواح
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انتقد تيدروس أدهانوم غيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الحق الدستوري في الإجهاض، واصفا القرار بأنه "نكسة" ستؤدي في نهاية المطاف إلى تكلفة في الأرواح.
وقال المدير العام للمنظمة خلال إحاطة إعلامية إن البيانات العلمية على مدار عقود تثبت أن الوصول إلى الإجهاض الآمن والقانوني ينقذ الأرواح، بحسب "أسوشيتدبرس".
وأضاف تيدروس: "الأدلة لا تقبل الجدل. تقييد (الإجهاض) يدفع النساء والفتيات إلى عمليات إجهاض غير آمنة تؤدي إلى مضاعفات، وحتى الموت".
واعتبر أن الإجهاض الآمن يجب أن يُفهم على أنه رعاية صحية، محذرا من أن تقييد الوصول إليه سيضر بشكل غير متناسب بالنساء من المجتمعات الأكثر فقرا وتهميشا.
وكانت المحكمة الأمريكية العليا
، أصدرت قرارا يوم الجمعة يلغي حق المرأة الدستوري في إجراء عملية الإجهاض، في حكم تاريخي ينهي نصف قرن من الحماية الدستورية لهذا النوع من العمليات.
وألغت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون القرار التاريخي الصادر في عام 1973 الذي منح للمرأة الحق في الإجهاض وقالت إن الولايات الأمريكية يمكنها أن تسمح أو تمنع هذا الإجراء بشكل فردي لكل ولاية.