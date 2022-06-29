https://arabic.sputniknews.com/20220629/المركزي-الروسي-70-مصرفا-أجنبيا-من-12-دولة-تنضم-إلى-نظير-سويفت-الروسي-1064398115.html
المركزي الروسي: 70 مصرفا أجنبيا من 12 دولة تنضم إلى نظير "سويفت" الروسي
المركزي الروسي: 70 مصرفا أجنبيا من 12 دولة تنضم إلى نظير "سويفت" الروسي
صرحت إلفيرا نابيولينا، رئيسة البنك المركزي الروسي، عن انضمام 70 مصرفا أجنبيا من 12 دولة إلى نظام التعاملات الروسي، النظير لـ"سويفت". 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T09:14+0000
2022-06-29T09:14+0000
2022-06-29T09:20+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101371/18/1013711863_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e2a6669b2b497011e787f68de989d175.jpg
وأضافت بأن البنك المركزي الروسي لا يكشف عن قائمة هذه المصارف بسبب خوف هذه البنوك من أن تطالها العقوبات الغربية، لتعاملها بالنظام المالي الروسي.وتابعت قائلة إن البنك المركزي للاتحاد الروسي يلتزم بسياسة تعويم سعر صرف الروبل حتى في الظروف المتغيرة، ومحاولات تحقيق سعر الصرف الذي كان من قبل ستجعله مصطنعا.وأضافت: "إن سعر الصرف المُدار للروبل سيؤدي إلى انخفاض استقلالية السياسة النقدية للاتحاد الروسي"، وتابعت:وأكدت أن حصة اليوان الصيني في الاقتصاد الروسي آخذة في الازدياد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101371/18/1013711863_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_74f12881c8df7d1898a16898b453bb04.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
المركزي الروسي: 70 مصرفا أجنبيا من 12 دولة تنضم إلى نظير "سويفت" الروسي
09:14 GMT 29.06.2022 (تم التحديث: 09:20 GMT 29.06.2022) تابعنا عبر
صرحت إلفيرا نابيولينا، رئيسة البنك المركزي الروسي، عن انضمام 70 مصرفا أجنبيا من 12 دولة إلى نظام التعاملات الروسي، النظير لـ"سويفت".
وأضافت بأن البنك المركزي الروسي لا يكشف عن قائمة هذه المصارف بسبب خوف هذه البنوك من أن تطالها العقوبات الغربية، لتعاملها بالنظام المالي الروسي.
وتابعت قائلة إن البنك المركزي للاتحاد الروسي يلتزم بسياسة تعويم سعر صرف الروبل حتى في الظروف المتغيرة، ومحاولات تحقيق سعر الصرف الذي كان من قبل ستجعله مصطنعا.
وأضافت: "إن سعر الصرف
المُدار للروبل سيؤدي إلى انخفاض استقلالية السياسة النقدية للاتحاد الروسي"، وتابعت:
عندما نبدأ في إدارة سعر الصرف، بالطبع، تقل استقلالية السياسة النقدية بشكل حاد، أي أننا مرتبطون بعملات الدول الأجنبية. فنحن مضطرون، مع سعر الصرف المنظم، إلى مزامنة السياسة النقدية مع سياسات البلدان المرتبطين بعملاتها.
وأكدت أن حصة اليوان الصيني في الاقتصاد الروسي آخذة في الازدياد.