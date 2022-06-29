https://arabic.sputniknews.com/20220629/بوتين-لا-مشكلات-لدينا-مع-فنلندا-والسويد-كما-هو-الحال-مع-أوكرانيا--1064437195.html
بوتين: لا مشكلات لدينا مع فنلندا والسويد كما هو الحال مع أوكرانيا
بوتين: لا مشكلات لدينا مع فنلندا والسويد كما هو الحال مع أوكرانيا
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إن روسيا ليست لديها مشاكل مع فنلندا والسويد اللتين تقدمتا بطلب لعضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) على عكس أوكرانيا. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T21:51+0000
2022-06-29T21:51+0000
2022-06-29T21:51+0000
روسيا
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عشق أباد - سبوتنيك. وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب قمة بحر قزوين "ليست لدينا مشاكل مع السويد وفنلندا، كما لدينا مع أوكرانيا".وأضاف الرئيس أن روسيا سترد إذا تم نشر البنية التحتية العسكرية للناتو في فنلندا والسويد.ووقعت تركيا والسويد وفنلندا، أمس الثلاثاء، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي؛ بعد تعهد البلدين بتبديد مخاوف تركيا الأمنية وتعهدهما بالتعاون معها في "مكافحة الإرهاب".وجاء توقيع مذكرة التفاهم جاء عقب اجتماع رباعي، ضم رئيسي تركيا وفنلندا ورئيسة وزراء السويد والأمين العام للناتو، في اليوم الأول لقمة الناتو بالعاصمة الإسبانية مدريد.ومنذ أن أفصحت السويد وفنلندا عن نيتهما التقدم بطلب الحصول على عضوية حلف الناتو، كررت تركيا على لسان رئيسها رجب طيب أردوغان وكبار مسؤوليها، عن معارضتها ورفضها الخطوة.وتقدمت فنلندا والسويد، في أيار/مايو الماضي، بطلب الحصول على عضوية حلف الناتو؛ لكن أنقرة تحفظت على انضمامهما، واتهمت هلسنكي وستوكهولم بإيواء "عناصر إرهابية" مطلوبة في تركيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220629/تلغراف-البريطانية-تتحدث-عن-نجاحات-بوتين-الاستراتيجية-1064418763.html
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روسيا
بوتين: لا مشكلات لدينا مع فنلندا والسويد كما هو الحال مع أوكرانيا
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إن روسيا ليست لديها مشاكل مع فنلندا والسويد اللتين تقدمتا بطلب لعضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) على عكس أوكرانيا.
عشق أباد - سبوتنيك
. وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب قمة بحر قزوين "ليست لدينا مشاكل مع السويد وفنلندا، كما لدينا مع أوكرانيا".
وأضاف الرئيس أن روسيا سترد إذا تم نشر البنية التحتية العسكرية للناتو في فنلندا والسويد.
ووقعت تركيا والسويد وفنلندا، أمس الثلاثاء، مذكرة تفاهم ثلاثية
بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي؛ بعد تعهد البلدين بتبديد مخاوف تركيا الأمنية وتعهدهما بالتعاون معها في "مكافحة الإرهاب".
وجاء توقيع مذكرة التفاهم جاء عقب اجتماع رباعي، ضم رئيسي تركيا وفنلندا ورئيسة وزراء السويد والأمين العام للناتو، في اليوم الأول لقمة الناتو بالعاصمة الإسبانية مدريد.
ومنذ أن أفصحت السويد وفنلندا عن نيتهما التقدم بطلب الحصول على عضوية حلف الناتو، كررت تركيا على لسان رئيسها رجب طيب أردوغان وكبار مسؤوليها، عن معارضتها ورفضها الخطوة.
وتقدمت فنلندا والسويد، في أيار/مايو الماضي، بطلب الحصول على عضوية حلف الناتو؛ لكن أنقرة تحفظت على انضمامهما، واتهمت هلسنكي وستوكهولم بإيواء "عناصر إرهابية" مطلوبة في تركيا.