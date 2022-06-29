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https://arabic.sputniknews.com/20220629/تنزيل-تطبيق-واتس-آب-على-الكمبيوتر-الشخصي-أصبح-غير-ممكن-في-روسيا-1064400200.html
تنزيل تطبيق "واتس آب" على الكمبيوتر الشخصي أصبح غير ممكن في روسيا
تنزيل تطبيق "واتس آب" على الكمبيوتر الشخصي أصبح غير ممكن في روسيا
يواجه للمستخدمون في روسيا مشكلة في تنزيل تطبيق WhatsApp (جزء من ميتا) لجهاز الكمبيوتر من الموقع الرسمي. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T09:52+0000
2022-06-29T09:52+0000
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روسيا
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وتحدث مشكلة التنزيل لمستخدمي نظام التشغيل Windows و MacOS، إلا أنه عند الاستعانة بشبكة VPN، يمكن تنزيل برنامج المراسلة.في السابق، واجه عملاء "ميكروسوفتMicrosoft" في روسيا مشاكل في تنزيل وتحديث أنظمة التشغيل لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم - Windows 10 و Windows 11.في 4 مارس، أعلنت شركة Microsoft أنها ستغادر السوق الروسية، على وجه الخصوص، بتعليق بيع البضائع وتقديم الخدمات في روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا. بعد ثلاثة أشهر، نشرت بلومبرغ رسالة من شركة مايكروسوفت، أعلنت فيها الشركة عن تقليص أنشطتها في الاتحاد الروسي و 400 موظف روسي في المنظمة. ومع ذلك، أكدت Microsoft أيضا أنها ستواصل الوفاء بالتزاماتها الحالية للعملاء في روسيا.
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علوم, واتس أب, روسيا

تنزيل تطبيق "واتس آب" على الكمبيوتر الشخصي أصبح غير ممكن في روسيا

09:52 GMT 29.06.2022
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واتس أب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© YouTube.com
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يواجه للمستخدمون في روسيا مشكلة في تنزيل تطبيق WhatsApp (جزء من ميتا) لجهاز الكمبيوتر من الموقع الرسمي.
وتحدث مشكلة التنزيل لمستخدمي نظام التشغيل Windows و MacOS، إلا أنه عند الاستعانة بشبكة VPN، يمكن تنزيل برنامج المراسلة.
في السابق، واجه عملاء "ميكروسوفتMicrosoft" في روسيا مشاكل في تنزيل وتحديث أنظمة التشغيل لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم - Windows 10 و Windows 11.
في 4 مارس، أعلنت شركة Microsoft أنها ستغادر السوق الروسية، على وجه الخصوص، بتعليق بيع البضائع وتقديم الخدمات في روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا. بعد ثلاثة أشهر، نشرت بلومبرغ رسالة من شركة مايكروسوفت، أعلنت فيها الشركة عن تقليص أنشطتها في الاتحاد الروسي و 400 موظف روسي في المنظمة. ومع ذلك، أكدت Microsoft أيضا أنها ستواصل الوفاء بالتزاماتها الحالية للعملاء في روسيا.
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