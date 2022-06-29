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https://arabic.sputniknews.com/20220629/ريابكوف-حظر-الولايات-المتحدة-إمدادات-الذهب-من-روسيا-يدمر-الاقتصاد-العالمي--1064407658.html
ريابكوف: حظر الولايات المتحدة إمدادات الذهب من روسيا يدمر الاقتصاد العالمي
ريابكوف: حظر الولايات المتحدة إمدادات الذهب من روسيا يدمر الاقتصاد العالمي
أعلنت الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة، من خلال فرض حظر على توريد الذهب من روسيا، تعمل بشكل غير شرعي وتشوش نظام الاقتصاد العالمي، مؤكدة أن موسكو ستكون... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T12:05+0000
2022-06-29T12:05+0000
روسيا
عقوبات أمريكية ضد روسيا
أسعار الذهب اليوم
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وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، للصحفيين: "أنا لست خبيرا في هذا المجال من وجهة نظر فهم قوانين سوق المعادن النفيسة، لكن، بالطبع، عقوبات واشنطن أحادية الجانب، بالإضافة إلى كونها غير شرعية تماما وغير مصرح بها ومدمرة في عواقبها، فإنها تفسد الاقتصاد العالمي. معدوها أنفسهم يعترفون بذلك بالفعل".وعلى حد قوله، فإن موسكو تأسف لمثل هذا القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة لكنها "ستجد بدائل وتعمل في ظل الظروف التي تتطور".هذا وفرضت الولايات المتحدة حظرا على استيراد الذهب من روسيا، أمس الثلاثاء، بحسب ما تم نشره على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية.وقرر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالتشاور مع وزارة الخارجية ووزارة التجارة حظر استيراد الذهب من الاتحاد الروسي إلى الولايات المتحدة، إلا بالقدر الذي ينص عليه القانون، أو ما لم يكن مرخصًا أو مصرحًا به من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية"، منوهة بأنه "يستثني من هذا الإجراء الذهب من الاتحاد الروسي الذي كان موجودًا خارج الاتحاد الروسي قبل اليوم".وأشارت الخزانة إلى أن "إجراءات اليوم تستهدف قدرة روسيا على تطوير ونشر الأسلحة والتكنولوجيا المستخدمة في الحرب العدوانية الوحشية التي شنها فلاديمير بوتين على أوكرانيا"، على حد تعبيرها.
https://arabic.sputniknews.com/20220628/الولايات-المتحدة-تحظر-استيراد-الذهب-الروسي-إلى-البلاد-1064369301.html
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روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أسعار الذهب اليوم

ريابكوف: حظر الولايات المتحدة إمدادات الذهب من روسيا يدمر الاقتصاد العالمي

12:05 GMT 29.06.2022
© AP Photo / Mike Grollسبائك ذهب
سبائك ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Mike Groll
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أعلنت الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة، من خلال فرض حظر على توريد الذهب من روسيا، تعمل بشكل غير شرعي وتشوش نظام الاقتصاد العالمي، مؤكدة أن موسكو ستكون قادرة على إيجاد أسواق بديلة.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، للصحفيين: "أنا لست خبيرا في هذا المجال من وجهة نظر فهم قوانين سوق المعادن النفيسة، لكن، بالطبع، عقوبات واشنطن أحادية الجانب، بالإضافة إلى كونها غير شرعية تماما وغير مصرح بها ومدمرة في عواقبها، فإنها تفسد الاقتصاد العالمي. معدوها أنفسهم يعترفون بذلك بالفعل".
وعلى حد قوله، فإن موسكو تأسف لمثل هذا القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة لكنها "ستجد بدائل وتعمل في ظل الظروف التي تتطور".

وتابع: "لا يوجد شيء دراماتيكي هنا، لا شيء يغير الصورة الكلية بشكل جذري".

هذا وفرضت الولايات المتحدة حظرا على استيراد الذهب من روسيا، أمس الثلاثاء، بحسب ما تم نشره على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية.
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
الولايات المتحدة تحظر استيراد الذهب الروسي إلى البلاد
أمس, 14:42 GMT
وقرر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالتشاور مع وزارة الخارجية ووزارة التجارة حظر استيراد الذهب من الاتحاد الروسي إلى الولايات المتحدة، إلا بالقدر الذي ينص عليه القانون، أو ما لم يكن مرخصًا أو مصرحًا به من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية"، منوهة بأنه "يستثني من هذا الإجراء الذهب من الاتحاد الروسي الذي كان موجودًا خارج الاتحاد الروسي قبل اليوم".
وأشارت الخزانة إلى أن "إجراءات اليوم تستهدف قدرة روسيا على تطوير ونشر الأسلحة والتكنولوجيا المستخدمة في الحرب العدوانية الوحشية التي شنها فلاديمير بوتين على أوكرانيا"، على حد تعبيرها.
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