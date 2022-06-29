https://arabic.sputniknews.com/20220629/ستولتنبرغ-المفهوم-الاستراتيجي-الجديد-للحلف-يعتبر-الصين-تحديا-لأمن-وقيم-حلف-الناتو-1064416494.html
ستولتنبرغ: المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف يعتبر الصين تحديا لأمن وقيم "الناتو"
ستولتنبرغ: المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف يعتبر الصين تحديا لأمن وقيم "الناتو"
قال الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إن المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف يعتبر الصين تحديا لأمن وقيم الحلف، مؤكدا أن الحلفاء وافقوا... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T13:32+0000
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أمستردام - سبوتنيك. وأوضح ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي خلال قمة الناتو في مدريد، اليوم الأربعاء، أنه "تم التأكيد في المفهوم الجديد على أن روسيا تمثل تهديدا"، موضحا أن الحلفاء تبنوا في المفهوم الاستراتيجي الجديد أن الصين تمثل تحديا لأمن وقيم الناتو.ورحب باتفاقية السويد وفنلندا وتركيا بتسيير عملية انضمام الدولتين، مؤكدا أن الحلفاء وافقوا على دعوة فنلندا والسويد للانضمام للناتو.وبين أن عملية الانضمام ستتم بشكل رسمي بعد تصويت برلمانات الدول الحليفة، قائلا: "وهذا يشير إلى أن الناتو ملتزم بسياسة الأبواب المفتوحة وأن بوتين لم ينجح في تقويض هذه السياسة للناتو".وأكد أن عملية انضمام السويد وفنلندا هي الأسرع من نوعها في تاريخ الناتو، مستطردا "قادة الناتو أكدوا العمل مع برلمان دولهم لاتخاذ قرار سريع بشأن عملية الانضمام".وأشار إلى أن الحلفاء أعلنوا عن المزيد من الدعم عسكري والإنساني لأوكرانيا، وأنهم مستعدون لدعم طويل الأمد، معلنا عن تعزيز دفاع الناتو وفي شرق أوروبا بزيادة عدد المجموعات الطواري والقتالية لأكثر من 4000 مجموعة، وزيادة الأدوات الدفاعية من طائرات وسفن.كما رحب بزيادة الحلفاء للإنفاق الدفاعي ليصل إلى 2%، وبدعم كندا ومشاركتها في تدريبات مختلفة للناتو وتقديم هولندا للأسلحة الثقيلة.واختتم ستولتنبرغ "الحرب ستنتهي بمفاوضات ومن المهم أن تتوصل كييف لاتفاق مقبول للبلاد وفق شروطها"، ومشددا "وحدة واستقلال وتعزيز مؤسسات الدفاع والأمن لديها مهم لأمنننا".
https://arabic.sputniknews.com/20220629/ستولتنبرغ-روسيا-والصين-تتحديان-بصراحة-النظام-العالمي-القائم-على-القواعد-1064399331.html
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ستولتنبرغ: المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف يعتبر الصين تحديا لأمن وقيم "الناتو"
13:32 GMT 29.06.2022 (تم التحديث: 13:33 GMT 29.06.2022) تابعنا عبر
قال الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إن المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف يعتبر الصين تحديا لأمن وقيم الحلف، مؤكدا أن الحلفاء وافقوا على دعوة فنلندا والسويد للانضمام للناتو.
أمستردام - سبوتنيك. وأوضح ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي خلال قمة الناتو في مدريد، اليوم الأربعاء، أنه "تم التأكيد في المفهوم الجديد على أن روسيا تمثل تهديدا"، موضحا أن الحلفاء تبنوا في المفهوم الاستراتيجي الجديد
أن الصين تمثل تحديا لأمن وقيم الناتو.
ورحب باتفاقية السويد وفنلندا وتركيا بتسيير عملية انضمام الدولتين، مؤكدا أن الحلفاء وافقوا على دعوة فنلندا والسويد للانضمام للناتو.
وبين أن عملية الانضمام ستتم بشكل رسمي بعد تصويت برلمانات الدول الحليفة، قائلا: "وهذا يشير إلى أن الناتو ملتزم بسياسة الأبواب المفتوحة وأن بوتين لم ينجح في تقويض هذه السياسة للناتو".
ولفت ستولتنبرغ إلى أن الناتو زاد وجوده في منطقة البلقان ومن الممكن العمل على المزيد من التعاون حالما تكون الدولتين حليفتان رسميتان للناتو.
وأكد أن عملية انضمام السويد وفنلندا هي الأسرع من نوعها في تاريخ الناتو
، مستطردا "قادة الناتو أكدوا العمل مع برلمان دولهم لاتخاذ قرار سريع بشأن عملية الانضمام".
وأشار إلى أن الحلفاء أعلنوا عن المزيد من الدعم عسكري والإنساني لأوكرانيا، وأنهم مستعدون لدعم طويل الأمد، معلنا عن تعزيز دفاع الناتو وفي شرق أوروبا بزيادة عدد المجموعات الطواري والقتالية لأكثر من 4000 مجموعة، وزيادة الأدوات الدفاعية من طائرات وسفن.
كما رحب بزيادة الحلفاء للإنفاق الدفاعي ليصل إلى 2%، وبدعم كندا ومشاركتها في تدريبات مختلفة للناتو وتقديم هولندا للأسلحة الثقيلة.
واختتم ستولتنبرغ "الحرب ستنتهي بمفاوضات ومن المهم أن تتوصل كييف لاتفاق مقبول للبلاد وفق شروطها"، ومشددا "وحدة واستقلال وتعزيز مؤسسات الدفاع والأمن لديها مهم لأمنننا".