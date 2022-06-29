https://arabic.sputniknews.com/20220629/سوريا-تقرر-الاعتراف-بجمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-الشعبيتين-1064415678.html
سوريا تقرر الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
سوريا تقرر الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم الأربعاء، قرار سوريا الاعتراف باستقلال بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T13:16+0000
2022-06-29T13:16+0000
2022-06-29T13:30+0000
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وقال مصدر رسمي في الوزارة: "تجسيداً للإرادة المشتركة والرغبة في إقامة علاقات في المجالات كافة فقد قررت الجمهورية العربية السورية الاعتراف باستقلال وسيادة كلا من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية"، حسبما ذكرته الوكالة السورية للأنباء "سانا".وأضاف المصدر: "سيجري التواصل مع كلٍّ من البلدين للاتفاق على أطر تعزيز العلاقات بما فيها إقامة علاقات دبلوماسية وفق القواعد المتبعة".وسبق الاعتراف الرسمي علاقات معلنة بين الطرفين، حيث صرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، لـ"سبوتنيك" على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بأن جمهورية دونيتسك الشعبية وسوريا قد أنشأتا مجموعة عمل على مستوى وزارة الصناعة والتجارة وتعملان على تحديد المهام ذات الأولوية للإمدادات المتبادلة للمنتجات.وأضاف بوشيلين، في 17 يونيو/حزيران: "مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن ميناء ماريوبول البحري المحرر قد باشر العمل فعلا، فقد تم تبسيط المهمة أيضًا من حيث العنصر اللوجستي".وشدد بوشيلين على أن سوريا "أعلنت بالفعل اهتمامها بالطلب على توريد الحبوب".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك
سوريا تقرر الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
13:16 GMT 29.06.2022 (تم التحديث: 13:30 GMT 29.06.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم الأربعاء، قرار سوريا الاعتراف باستقلال بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وقال مصدر رسمي في الوزارة: "تجسيداً للإرادة المشتركة والرغبة في إقامة علاقات في المجالات كافة فقد قررت الجمهورية العربية السورية الاعتراف باستقلال وسيادة كلا من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية"، حسبما ذكرته الوكالة السورية للأنباء "سانا"
.
وأضاف المصدر: "سيجري التواصل مع كلٍّ من البلدين للاتفاق على أطر تعزيز العلاقات بما فيها إقامة علاقات دبلوماسية وفق القواعد المتبعة".
وسبق الاعتراف الرسمي علاقات معلنة بين الطرفين، حيث صرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، لـ"سبوتنيك" على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بأن جمهورية دونيتسك الشعبية وسوريا قد أنشأتا مجموعة عمل على مستوى وزارة الصناعة والتجارة وتعملان على تحديد المهام ذات الأولوية للإمدادات المتبادلة للمنتجات.
وأضاف بوشيلين
، في 17 يونيو/حزيران: "مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن ميناء ماريوبول البحري المحرر قد باشر العمل فعلا، فقد تم تبسيط المهمة أيضًا من حيث العنصر اللوجستي".
وشدد بوشيلين على أن سوريا "أعلنت بالفعل اهتمامها بالطلب على توريد الحبوب".