https://arabic.sputniknews.com/20220629/في-قضية-اقتحام-الكابيتول-مساعدة-بارزة-في-إدارة-ترامب-تقدم-إفادة-مثيرة-للدهشة-عن-الأحداث-1064404534.html

في قضية اقتحام الكابيتول… مساعدة بارزة في إدارة ترامب تقدم إفادة "مثيرة للدهشة" عن الأحداث

في قضية اقتحام الكابيتول… مساعدة بارزة في إدارة ترامب تقدم إفادة "مثيرة للدهشة" عن الأحداث

قالت المساعدة في الإدارة السابقة كاسيدي هاتشنسون إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حاول أن يقود السيارة الرئاسية بنفسه بدلا من سائقها، في محاولة للانضمام... 29.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-29T10:56+0000

2022-06-29T10:56+0000

2022-06-29T10:56+0000

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وأوضحت هاتشنسون، وهي مساعدة بارزة في إدارة ترامب، في إفادتها أمس الثلاثاء، أمام لجنة التحقيق البرلمانية في اقتحام الكونغرس الأمريكي، أن ترامب استقل سيارته بعدما وجه كلمة إلى مناصريه خلال تجمع قرب البيت الأبيض في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.وأضافت، خلال سادس جلسة استماع تعقد في يونيو/ حزيران حول اقتحام الكونغرس العام الماضي، أن "مسؤولا آخر في الإدارة روى لها أن ترامب قال "أنا الرئيس! (...) خذني إلى الكابيتول الآن".وقالت هاتشنسون إن "ترامب وبعضا من كبار معاونيه كانوا على علم بإمكان وقوع أعمال عنف قبل الهجوم"، لتنفي المعلومات السابقة التي كانت تشير إلى أن "الاقتحام كان عفويا ولا علاقة للإدارة به".وأكدت أنهاولفتت إلى أن "ميدوز وترامب كانا على علم باحتمال حصول أعمال عنف بما في ذلك تسلح مناصرين لترامب لدى تجمعهم في ذاك اليوم في حديقة "إيليبس" الواقعة جنوب البيت الأبيض"، وأشارت إلى أنها "عندما أبلغت ميدوز بوقوع أعمال عنف كان رد فعله شبه منعدم".واعتبر ترامب أن هذه الاتهامات "رواية ملفقة" واستهزأ بالجلسة ووصفها بأنها "محاكمة صورية".وأشارت المساعدة البارزة السابقة في البيت الأبيض إلى أن "مستشار الرئيس السابق بات شيبولوني أشار إلى أن انضمام ترامب إلى مناصريه المتجهين إلى الكابيتول كان قد يوقعه في مشاكل قضائية".وقالت إن شيبولني حذر ترامب حينها، وقال له "سوف توجه إلينا اتهامات بكل ما يمكن تخيله من جرائم إذا سمحنا بأن يحدث ذلك".وكانت هاتشنسون تعمل مساعدة تنفيذية لكبير موظفي البيت الأبيض حينها مارك ميدوز، وكان دورها محوريا في الفترة التي وقع فيها الهجوم على الكونغرس، وكانت على تواصل وثيق مع ترامب ومقربيه في الجناح الغربي في مقر الرئاسة الأمريكية.ووصفت "فرانس 24" إفادة هاتشنسون بأنها واحدة من "أكثر الإفادات إثارة للدهشة إلى الآن".

https://arabic.sputniknews.com/20220618/يوتيوب-يحذف-فيديو-للجنة-التحقيق-في-أحداث-اقتحام-الكابيتول-1063805338.html

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