https://arabic.sputniknews.com/20220629/لبنان-عون-يتسلم-من-ميقاتي-صيغة-الحكومة-المقترحة-1064404406.html
لبنان... عون يتسلم من ميقاتي صيغة الحكومة المقترحة
لبنان... عون يتسلم من ميقاتي صيغة الحكومة المقترحة
تسلم الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، من رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، نجيب ميقاتي، صيغة الحكومة التي يقترحها، والتي سيدرسها عون لإبداء الرأي... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T10:53+0000
2022-06-29T10:53+0000
2022-06-29T11:00+0000
لبنان
أخبار لبنان
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وأفاد بيان أصدرته الرئاسة اللبنانية، بأن "الرئيس عون استقبل ميقاتي الذي أطلعه على نتائج الاستشارات البرلمانية التي كان أجراها وقدم له صيغة للحكومة التي يقترحها".وذكر البيان أن ميقاتي صرح بعد اللقاء للصحفيين بأنه "على ضوء الاستشارات البرلمانية غير الملزمة التي أجريتها، وجدت أن الخيارات ضيقة جدا وأن الوقت مهم جدا".وأوضح أنه قام بغربلة الأفكار التي طرحت خلال الاستشارات، وسلم الرئيس تشكيلة الحكومة التي رأى أنها مناسبة في هذه الظروف، مضيفا: "تعلمون وأعلم كم أن الوقت مهم، فطلب الرئيس أن يدرسها ويعود إلي بها".ورد ميقاتي على سؤال عن نوع التشكيلة أو توصيفها، بأن التشكيلة باتت موجودة لدى الرئيس.
لبنان
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MIA „Rosiya Segodnya“
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لبنان, أخبار لبنان
لبنان... عون يتسلم من ميقاتي صيغة الحكومة المقترحة
10:53 GMT 29.06.2022 (تم التحديث: 11:00 GMT 29.06.2022) تابعنا عبر
تسلم الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، من رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، نجيب ميقاتي، صيغة الحكومة التي يقترحها، والتي سيدرسها عون لإبداء الرأي فيها.
وأفاد بيان أصدرته الرئاسة اللبنانية
، بأن "الرئيس عون استقبل ميقاتي الذي أطلعه على نتائج الاستشارات البرلمانية التي كان أجراها وقدم له صيغة للحكومة التي يقترحها".
وذكر البيان أن ميقاتي صرح بعد اللقاء للصحفيين بأنه "على ضوء الاستشارات البرلمانية غير الملزمة التي أجريتها، وجدت أن الخيارات ضيقة جدا وأن الوقت مهم جدا".
وأوضح أنه قام بغربلة الأفكار التي طرحت خلال الاستشارات، وسلم الرئيس تشكيلة الحكومة التي رأى أنها مناسبة في هذه الظروف، مضيفا: "تعلمون وأعلم كم أن الوقت مهم، فطلب الرئيس أن يدرسها ويعود إلي بها".
ورد ميقاتي على سؤال عن نوع التشكيلة أو توصيفها، بأن التشكيلة باتت موجودة لدى الرئيس.