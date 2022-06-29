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مأساة في تكساس... لماذا لم تدقوا جدران المقطورة
مأساة في تكساس... لماذا لم تدقوا جدران المقطورة
فتحت السلطات الأمريكية تحقيقا جنائيا يوم أمس الثلاثاء في حادثة وفاة ما لا يقل عن 50 مهاجرا وجدوا في مقطورة خانقة في تكساس الأمريكية يوم الاثنين الماضي. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
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وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد ألقى باللوم في هذه المأساة على "المهربين المحترفين".وفقًا للتقارير المحلية، تم العثور على جثث لـ51 شخصًا، ممن يُعتقد أنهم عمال مهاجرون قادمون من المكسيك، في مقطورة جرار مهجورة. كما عُثر على أكثر من 12 ضحية أحياء، يعانون من ضربة شمس وتم نقلهم إلى المستشفيات المحلية.يُذكر أنه تم التخلي عن المقطورة على جانب الطريق في ضواحي مدينة سان أنطونيو في تكساس، دون أسباب تُذكر، واعتبرت الواقعة إحدى أسوأ حوادث وفيات المهاجرين في السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة.
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مأساة في تكساس... لماذا لم تدقوا جدران المقطورة

10:25 GMT 29.06.2022
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فتحت السلطات الأمريكية تحقيقا جنائيا يوم أمس الثلاثاء في حادثة وفاة ما لا يقل عن 50 مهاجرا وجدوا في مقطورة خانقة في تكساس الأمريكية يوم الاثنين الماضي.
© AFP 2022 / Sergio Floresالشرطة تحرس منطقة في مكان الحادث حيث تم اكتشاف جرار ومقطورة مع مهاجرين بالداخل خارج سان أنطونيو، تكساس في 27 يونيو 2022.
الشرطة تحرس منطقة في مكان الحادث حيث تم اكتشاف جرار ومقطورة مع مهاجرين بالداخل خارج سان أنطونيو، تكساس في 27 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي
1/6
© AFP 2022 / Sergio Flores
الشرطة تحرس منطقة في مكان الحادث حيث تم اكتشاف جرار ومقطورة مع مهاجرين بالداخل خارج سان أنطونيو، تكساس في 27 يونيو 2022.
© AFP 2022 / Getty Images/Jordan Vonderhaarمنظر جوي يظهر تحقيق أفراد من أجهزة إنفاذ القانون في مقطورة جرار في سان أنطونيو، تكساس، 27 يونيو 2022
منظر جوي يظهر تحقيق أفراد من أجهزة إنفاذ القانون في مقطورة جرار في سان أنطونيو، تكساس، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
2/6
© AFP 2022 / Getty Images/Jordan Vonderhaar
منظر جوي يظهر تحقيق أفراد من أجهزة إنفاذ القانون في مقطورة جرار في سان أنطونيو، تكساس، 27 يونيو 2022
© AFP 2022 / Chandan Khannaأحد سكان سان أنطونيو جيسوس طومسون يزور المكان الذي تم فيه اكتشاف جرار ومقطورة مع مهاجرين بالداخل، خارج سان أنطونيو، تكساس في 28 يونيو 2022.
أحد سكان سان أنطونيو جيسوس طومسون يزور المكان الذي تم فيه اكتشاف جرار ومقطورة مع مهاجرين بالداخل، خارج سان أنطونيو، تكساس في 28 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي
3/6
© AFP 2022 / Chandan Khanna
أحد سكان سان أنطونيو جيسوس طومسون يزور المكان الذي تم فيه اكتشاف جرار ومقطورة مع مهاجرين بالداخل، خارج سان أنطونيو، تكساس في 28 يونيو 2022.
© Sergio Floresكهنة محليون من أبرشية سان أنطونيو يقفون بالقرب من مكان الحادث حيث تم اكتشاف جرار ومقطورة مع مهاجرين بالداخل خارج سان أنطونيو، تكساس في 27 يونيو 2022.
كهنة محليون من أبرشية سان أنطونيو يقفون بالقرب من مكان الحادث حيث تم اكتشاف جرار ومقطورة مع مهاجرين بالداخل خارج سان أنطونيو، تكساس في 27 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي
4/6
© Sergio Flores
كهنة محليون من أبرشية سان أنطونيو يقفون بالقرب من مكان الحادث حيث تم اكتشاف جرار ومقطورة مع مهاجرين بالداخل خارج سان أنطونيو، تكساس في 27 يونيو 2022.
© AFP 2022 / Jordan Vonderhaar/Getty Imagesمنظر جوي يظهر تحقيق أفراد من أجهزة إنفاذ القانون في مقطورة جرار في سان أنطونيو، تكساس، 27 يونيو 2022
منظر جوي يظهر تحقيق أفراد من أجهزة إنفاذ القانون في مقطورة جرار في سان أنطونيو، تكساس، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
5/6
© AFP 2022 / Jordan Vonderhaar/Getty Images
منظر جوي يظهر تحقيق أفراد من أجهزة إنفاذ القانون في مقطورة جرار في سان أنطونيو، تكساس، 27 يونيو 2022
© AFP 2022 / Chandan Khannaتم نصب صلبان وشموع في موقع اكتشاف جرار ومقطورة مع مهاجرين بالداخل، خارج سان أنطونيو، تكساس في 28 يونيو 2022.
تم نصب صلبان وشموع في موقع اكتشاف جرار ومقطورة مع مهاجرين بالداخل، خارج سان أنطونيو، تكساس في 28 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي
6/6
© AFP 2022 / Chandan Khanna
تم نصب صلبان وشموع في موقع اكتشاف جرار ومقطورة مع مهاجرين بالداخل، خارج سان أنطونيو، تكساس في 28 يونيو 2022.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد ألقى باللوم في هذه المأساة على "المهربين المحترفين".
وفقًا للتقارير المحلية، تم العثور على جثث لـ51 شخصًا، ممن يُعتقد أنهم عمال مهاجرون قادمون من المكسيك، في مقطورة جرار مهجورة. كما عُثر على أكثر من 12 ضحية أحياء، يعانون من ضربة شمس وتم نقلهم إلى المستشفيات المحلية.
يُذكر أنه تم التخلي عن المقطورة على جانب الطريق في ضواحي مدينة سان أنطونيو في تكساس، دون أسباب تُذكر، واعتبرت الواقعة إحدى أسوأ حوادث وفيات المهاجرين في السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة.
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