https://arabic.sputniknews.com/20220629/مأساة-في-تكساس-لماذا-لم-تدقوا-جدران-المقطورة-1064400498.html

مأساة في تكساس... لماذا لم تدقوا جدران المقطورة

مأساة في تكساس... لماذا لم تدقوا جدران المقطورة

فتحت السلطات الأمريكية تحقيقا جنائيا يوم أمس الثلاثاء في حادثة وفاة ما لا يقل عن 50 مهاجرا وجدوا في مقطورة خانقة في تكساس الأمريكية يوم الاثنين الماضي. 29.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-29T10:25+0000

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وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد ألقى باللوم في هذه المأساة على "المهربين المحترفين".وفقًا للتقارير المحلية، تم العثور على جثث لـ51 شخصًا، ممن يُعتقد أنهم عمال مهاجرون قادمون من المكسيك، في مقطورة جرار مهجورة. كما عُثر على أكثر من 12 ضحية أحياء، يعانون من ضربة شمس وتم نقلهم إلى المستشفيات المحلية.يُذكر أنه تم التخلي عن المقطورة على جانب الطريق في ضواحي مدينة سان أنطونيو في تكساس، دون أسباب تُذكر، واعتبرت الواقعة إحدى أسوأ حوادث وفيات المهاجرين في السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة.

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