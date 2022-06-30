https://arabic.sputniknews.com/20220630/أجهزة-الأمن-السورية-تضبط-شحنة-مخدرات-كانت-في-طريقها-إلى-الأردن-1064463883.html
أجهزة الأمن السورية تضبط شحنة مخدرات كانت في طريقها إلى الأردن
أجهزة الأمن السورية تضبط شحنة مخدرات كانت في طريقها إلى الأردن
أفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة درعا، جنوبي سوريا، بأن دورية تابعة لأحد الأجهزة الأمنية نجحت بضبط كميات من أكياس مادة "الكبتاغون" المخدرة ضمن خزان وقود احتياطي... 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T13:23+0000
2022-06-30T13:23+0000
2022-06-30T13:53+0000
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وأضاف المراسل نقلا عن مصدر أمني أن "عملية الضبط تمت خلال التدقيق والتفتيش على أحد الحواجز العسكرية، مضيفاً بأن الكميات المصادرة كانت معدّة للتهريب باتجاه الحدود السوريّة الأردنيّة".وأكد المصدر توقيف المتورطين في العملية على أن يتم تقديمهم للقضاء المختص أصولا فور انتهاء التحقيقات.هذا وضبط أحد الأجهزة الأمنية خلال الشهر الفائت 125 كفا بوزن إجمالي حوالي 25 كغ من الحشيش المخدر كانت معدة للاتجار والترويج وذلك في بلدة كفر شمس بريف درعا الشمالي الغربي الواقعة بالقرب من منطقة المثلث المحاذي لأرياف القنيطرة ودرعا وريف دمشق وتم ذلك من خلال المتابعة الدقيقة والجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة المخدرات وبالتعاون مع الأهالي الشرفاء.من خلال عملية تمت بعد مداهمة أحد المنازل المهجورة في البلدة بعد متابعة دقيقة.وخلال الأشهر الأخيرة، نجحت القوى الأمنية والشرطية في محافظة درعا بإحباط عشرات عمليات تهريب المخدرات والاتجار بها ضمن عدة مناطق من محافظة درعا لاسميا أن المهربين يستغلون محاذاة محافظة درعا للحدود الأردنية للقيام بعمليات التهريب والإتجار فيما يتم أيضا في كثير من الأحيان الاشتباكات مع هؤلاء المهربين واستهدافهم سواء من جانب الأراضي السورية أو الأراضي الأردنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/وزارة-الداخلية-التركية-تضبط-مليوني-حبة-من-الكبتاغون-في-إسطنبول-1063330126.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن
أجهزة الأمن السورية تضبط شحنة مخدرات كانت في طريقها إلى الأردن
13:23 GMT 30.06.2022 (تم التحديث: 13:53 GMT 30.06.2022) تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة درعا، جنوبي سوريا، بأن دورية تابعة لأحد الأجهزة الأمنية نجحت بضبط كميات من أكياس مادة "الكبتاغون" المخدرة ضمن خزان وقود احتياطي لإحدى السيارات على اوتستراد دمشق - درعا الدولي.
وأضاف المراسل نقلا عن مصدر أمني أن "عملية الضبط تمت خلال التدقيق والتفتيش على أحد الحواجز العسكرية، مضيفاً بأن الكميات المصادرة كانت معدّة للتهريب باتجاه الحدود السوريّة الأردنيّة".
وأكد المصدر توقيف المتورطين في العملية على أن يتم تقديمهم للقضاء المختص أصولا فور انتهاء التحقيقات.
هذا وضبط أحد الأجهزة الأمنية خلال الشهر الفائت 125 كفا بوزن إجمالي حوالي 25 كغ من الحشيش المخدر كانت معدة للاتجار والترويج وذلك في بلدة كفر شمس بريف درعا الشمالي الغربي الواقعة بالقرب من منطقة المثلث المحاذي لأرياف القنيطرة ودرعا وريف دمشق وتم ذلك من خلال المتابعة الدقيقة والجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة المخدرات وبالتعاون مع الأهالي الشرفاء.
من خلال عملية تمت بعد مداهمة أحد المنازل المهجورة في البلدة بعد متابعة دقيقة.
وخلال الأشهر الأخيرة، نجحت القوى الأمنية والشرطية في محافظة درعا بإحباط عشرات عمليات تهريب المخدرات والاتجار بها ضمن عدة مناطق من محافظة درعا لاسميا أن المهربين يستغلون محاذاة محافظة درعا للحدود الأردنية للقيام بعمليات التهريب والإتجار فيما يتم أيضا في كثير من الأحيان الاشتباكات مع هؤلاء المهربين واستهدافهم سواء من جانب الأراضي السورية أو الأراضي الأردنية.