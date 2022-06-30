عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220630/إثيوبيا-تعلن-عن-إجراءات-ضد-الجماعات-الإرهابية-وتتهمها-بارتكاب-مذابح-في-إقليم-أوروميا-1064465336.html
إثيوبيا تعلن عن إجراءات ضد الجماعات الإرهابية وتتهمها بارتكاب مذابح في إقليم أوروميا
إثيوبيا تعلن عن إجراءات ضد الجماعات الإرهابية وتتهمها بارتكاب مذابح في إقليم أوروميا
صرحت الحكومة الإثيوبية أنها بصدد اتخاذ إجراءات ضد الجماعات الإرهابية، لافتة إلى أن تلك الجماعات ارتكبت مجازر بحق المدنيين في إقليم أوروميا. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T13:47+0000
2022-06-30T13:47+0000
أخبار إثيوبيا
جماعات إرهابية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064369550_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f2d64a3b0d70572d9436a2149ae9891a.jpg
ووفقا لتصريحات أدلى بها وزير مكتب الاتصال الحكومي في إثيوبيا، لغس تولو، اليوم الخميس، فقد أكد اتخاذ إجراءات ضد تلك الجماعات بالتنسيق بين القوى الوطنية المتعددة.وقال: "القوات المشتركة لقوات الدفاع الوطني والشرطة الفدرالية وقوات أوروميا الخاصة اتخذت إجراءات عسكرية ضد أعضاء جماعة شني الإرهابية الذين ارتكبوا جرائم شنيعة في مناطق غيمبي في ولّغا".وعن ارتكاب تلك الجماعات لمذابح، تحدث المسؤول الإثيوبي عن "المذبحة المروعة التي راح ضحيتها الأبرياء في ولّغا، بإقليم أوروميا"، مؤكدا أنها "جزء من الأعمال الوحشية التي ترتكبها الجماعات الإرهابية والتي يرعاها أعداء تاريخيون للبلاد".وشدد الوزير الإثيوبي على أن بلاده "تتخذ تدابير لإنفاذ القانون وتعزيز المنطقة بقوات إضافية في أقاليم أوروميا وبني شنقول غومز وأمهرة لحماية المجتمع وضبط الأمن ومنع تلك الهجمات".
https://arabic.sputniknews.com/20201112/إثيوبيا-العفو-الدولية-تقول-إن-مذبحة-مروعة-بحق-المدنيين-وقعت-في-تيغراي-1047170750.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064369550_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0c511de53b8b1e9de2469f5b04d97325.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إثيوبيا, جماعات إرهابية

إثيوبيا تعلن عن إجراءات ضد الجماعات الإرهابية وتتهمها بارتكاب مذابح في إقليم أوروميا

13:47 GMT 30.06.2022
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHIجنود في الجيش الإثيوبي
جنود في الجيش الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHI
تابعنا عبرTelegram
صرحت الحكومة الإثيوبية أنها بصدد اتخاذ إجراءات ضد الجماعات الإرهابية، لافتة إلى أن تلك الجماعات ارتكبت مجازر بحق المدنيين في إقليم أوروميا.
ووفقا لتصريحات أدلى بها وزير مكتب الاتصال الحكومي في إثيوبيا، لغس تولو، اليوم الخميس، فقد أكد اتخاذ إجراءات ضد تلك الجماعات بالتنسيق بين القوى الوطنية المتعددة.
العمليات العسكرية في تيغراي، إثيوبيا نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2020
إثيوبيا... العفو الدولية تقول إن "مذبحة مروعة" بحق المدنيين وقعت في تيغراي
12 نوفمبر 2020, 19:43 GMT
وقال: "القوات المشتركة لقوات الدفاع الوطني والشرطة الفدرالية وقوات أوروميا الخاصة اتخذت إجراءات عسكرية ضد أعضاء جماعة شني الإرهابية الذين ارتكبوا جرائم شنيعة في مناطق غيمبي في ولّغا".

وأوضح لغس أن هناك عمليات مطاردة تقوم بها القوات المشتركة ضد "أولئك الذين انتشروا في الغابات بعد بدء عملية إنفاذ القانون".

وعن ارتكاب تلك الجماعات لمذابح، تحدث المسؤول الإثيوبي عن "المذبحة المروعة التي راح ضحيتها الأبرياء في ولّغا، بإقليم أوروميا"، مؤكدا أنها "جزء من الأعمال الوحشية التي ترتكبها الجماعات الإرهابية والتي يرعاها أعداء تاريخيون للبلاد".
وشدد الوزير الإثيوبي على أن بلاده "تتخذ تدابير لإنفاذ القانون وتعزيز المنطقة بقوات إضافية في أقاليم أوروميا وبني شنقول غومز وأمهرة لحماية المجتمع وضبط الأمن ومنع تلك الهجمات".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Женщина с коляской на набережной Херсона рядом с российским военным - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала