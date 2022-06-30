https://arabic.sputniknews.com/20220630/إثيوبيا-تعلن-عن-إجراءات-ضد-الجماعات-الإرهابية-وتتهمها-بارتكاب-مذابح-في-إقليم-أوروميا-1064465336.html
إثيوبيا تعلن عن إجراءات ضد الجماعات الإرهابية وتتهمها بارتكاب مذابح في إقليم أوروميا
إثيوبيا تعلن عن إجراءات ضد الجماعات الإرهابية وتتهمها بارتكاب مذابح في إقليم أوروميا
صرحت الحكومة الإثيوبية أنها بصدد اتخاذ إجراءات ضد الجماعات الإرهابية، لافتة إلى أن تلك الجماعات ارتكبت مجازر بحق المدنيين في إقليم أوروميا. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T13:47+0000
2022-06-30T13:47+0000
2022-06-30T13:47+0000
أخبار إثيوبيا
جماعات إرهابية
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ووفقا لتصريحات أدلى بها وزير مكتب الاتصال الحكومي في إثيوبيا، لغس تولو، اليوم الخميس، فقد أكد اتخاذ إجراءات ضد تلك الجماعات بالتنسيق بين القوى الوطنية المتعددة.وقال: "القوات المشتركة لقوات الدفاع الوطني والشرطة الفدرالية وقوات أوروميا الخاصة اتخذت إجراءات عسكرية ضد أعضاء جماعة شني الإرهابية الذين ارتكبوا جرائم شنيعة في مناطق غيمبي في ولّغا".وعن ارتكاب تلك الجماعات لمذابح، تحدث المسؤول الإثيوبي عن "المذبحة المروعة التي راح ضحيتها الأبرياء في ولّغا، بإقليم أوروميا"، مؤكدا أنها "جزء من الأعمال الوحشية التي ترتكبها الجماعات الإرهابية والتي يرعاها أعداء تاريخيون للبلاد".وشدد الوزير الإثيوبي على أن بلاده "تتخذ تدابير لإنفاذ القانون وتعزيز المنطقة بقوات إضافية في أقاليم أوروميا وبني شنقول غومز وأمهرة لحماية المجتمع وضبط الأمن ومنع تلك الهجمات".
https://arabic.sputniknews.com/20201112/إثيوبيا-العفو-الدولية-تقول-إن-مذبحة-مروعة-بحق-المدنيين-وقعت-في-تيغراي-1047170750.html
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أخبار إثيوبيا, جماعات إرهابية
إثيوبيا تعلن عن إجراءات ضد الجماعات الإرهابية وتتهمها بارتكاب مذابح في إقليم أوروميا
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صرحت الحكومة الإثيوبية أنها بصدد اتخاذ إجراءات ضد الجماعات الإرهابية، لافتة إلى أن تلك الجماعات ارتكبت مجازر بحق المدنيين في إقليم أوروميا.
ووفقا لتصريحات أدلى
بها وزير مكتب الاتصال الحكومي في إثيوبيا، لغس تولو، اليوم الخميس، فقد أكد اتخاذ إجراءات ضد تلك الجماعات بالتنسيق بين القوى الوطنية المتعددة.
12 نوفمبر 2020, 19:43 GMT
وقال: "القوات المشتركة لقوات الدفاع الوطني والشرطة الفدرالية وقوات أوروميا الخاصة اتخذت إجراءات عسكرية ضد أعضاء جماعة شني الإرهابية الذين ارتكبوا جرائم شنيعة في مناطق غيمبي في ولّغا".
وأوضح لغس أن هناك عمليات مطاردة تقوم بها القوات المشتركة ضد "أولئك الذين انتشروا في الغابات بعد بدء عملية إنفاذ القانون".
وعن ارتكاب تلك الجماعات لمذابح، تحدث المسؤول الإثيوبي عن "المذبحة المروعة التي راح ضحيتها الأبرياء في ولّغا، بإقليم أوروميا"، مؤكدا أنها "جزء من الأعمال الوحشية التي ترتكبها الجماعات الإرهابية والتي يرعاها أعداء تاريخيون للبلاد".
وشدد الوزير الإثيوبي على أن بلاده "تتخذ تدابير لإنفاذ القانون
وتعزيز المنطقة بقوات إضافية في أقاليم أوروميا وبني شنقول غومز وأمهرة لحماية المجتمع وضبط الأمن ومنع تلك الهجمات".