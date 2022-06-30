https://arabic.sputniknews.com/20220630/إيران-ترد-على-بيان-مصر-والبحرين-بشأن-برنامجها-النووي--1064467467.html
إيران ترد على بيان مصر والبحرين بشأن برنامجها النووي
إيران ترد على بيان مصر والبحرين بشأن برنامجها النووي
ردت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، على البيان المشترك لجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، الذي أكدتا فيه دعمهما لجهود منع طهران من امتلاك سلاح نووي. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T14:27+0000
2022-06-30T14:27+0000
2022-06-30T14:27+0000
مصر
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قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: إن "قدرات إيران الدفاعية والصاروخية لن تشكل أي تهديد لجيرانها"؛ حسب وكالة الأنباء الإيرانية.وأضاف أن "مخطط الـ"إيرانوفوبيا" لا يتسم بالحكمة وإنما يصب في مصلحة الكيان الصهيوني"، حسب تعبيره.وتابع "تلك المزاعم موجهة وغير بناءة وناجمة عن مآرب وأجندات خاصة"، وفقا لوصفه.وكانت مصر والبحرين قد أصدرتا بيانا مشتركا أمس الأربعاء، بمناسبة زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى البحرين.وذكر البيان المشترك أن مصر والبحرين اتفقتا على دعم الجهود العربية لحث إيران على الالتزام بالمبادئ الدولية بعدم التدخل في شؤون الدول العربية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار، وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار، بما فيها دعم المليشيات المسلحة، وتهديد الملاحة البحرية وخطوط التجارة الدولية.كما أكدتا دعم الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وضمان سلمية برنامج إيران النووي، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحفاظ على منظومة عدم الانتشار، وأهمية دعم الجهود الرامية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط بما يسهم في تحقيق السلم والاستقرار الإقليمي والدولي.
https://arabic.sputniknews.com/20220629/البحرين-ومصر-تؤكدان-دعمهما-لجهود-منع-إيران-من-امتلاك-سلاح-نووي--1064410480.html
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مصر, إيران, البحرين
إيران ترد على بيان مصر والبحرين بشأن برنامجها النووي
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ردت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، على البيان المشترك لجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، الذي أكدتا فيه دعمهما لجهود منع طهران من امتلاك سلاح نووي.
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: إن "قدرات إيران الدفاعية والصاروخية لن تشكل أي تهديد لجيرانها"؛ حسب وكالة الأنباء الإيرانية.
وأضاف أن "مخطط الـ"إيرانوفوبيا" لا يتسم بالحكمة وإنما يصب في مصلحة الكيان الصهيوني"، حسب تعبيره.
وتابع "تلك المزاعم موجهة وغير بناءة وناجمة عن مآرب وأجندات خاصة"، وفقا لوصفه.
وكانت مصر والبحرين
قد أصدرتا بيانا مشتركا أمس الأربعاء، بمناسبة زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى البحرين.
وذكر البيان المشترك أن مصر والبحرين اتفقتا على دعم الجهود العربية لحث إيران على الالتزام بالمبادئ الدولية بعدم التدخل في شؤون الدول العربية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار، وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار، بما فيها دعم المليشيات المسلحة، وتهديد الملاحة البحرية وخطوط التجارة الدولية.
كما أكدتا دعم الجهود الدولية لمنع إيران
من امتلاك سلاح نووي، وضمان سلمية برنامج إيران النووي، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحفاظ على منظومة عدم الانتشار، وأهمية دعم الجهود الرامية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط بما يسهم في تحقيق السلم والاستقرار الإقليمي والدولي.