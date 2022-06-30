https://arabic.sputniknews.com/20220630/بغداد-مستعدون-لإطلاق-المباحثات-السياسية-بين-طهران-والرياض-1064476224.html
بغداد: مستعدون لإطلاق المباحثات السياسية بين طهران والرياض
بغداد: مستعدون لإطلاق المباحثات السياسية بين طهران والرياض
أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، استعداد بلاده لإطلاق المباحثات السياسية بين إيران والسعودية. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T22:24+0000
2022-06-30T22:24+0000
2022-06-30T22:24+0000
السعودية
إيران
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طهران - سبوتنيك. وفي بيان نقلت الخارجية الإيرانية، الخميس، أن حسين أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الايراني، حسين أمير عبداللهيان بحث خلاله العلاقات الثنائية والتعاون المشترك والمفاوضات السعودية - الإيرانية.ونقل البيان عن حسين قوله:"مستعدون لتهيئة الأجواء والأرضية المناسبة لإطلاق المباحثات السياسية بين إيران والسعودية في بغداد".وأضاف: "آمل أن تثمر هذه الحوارات بين البلدين الإقليميين المهمين عن مستجدات إيجابية".بدوره، عبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عن شكره للجهود التي يبذلها المسؤولون العراقيون بخصوص تسهيل شؤون الحجاج الإيرانيين.وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، قد أعلن الاثنين الماضي، أن السعودية وإيران عقدتا جولة خامسة من المفاوضات كانت شاملة وجيدة وجادة، لكنها لم تصل بعد لمرحلة الحوار السياسي الحقيقي، مرجحا إمكانية إحراز تقدم سريع إذا ما تحقق ذلك.وبدأت كل من السعودية وإيران العام الماضي محادثات مباشرة لمحاولة احتواء التوترات القائمة فيما بينهما بالمنطقة، لكن طهران علقت المحادثات في مارس/ آذار الماضي دون إبداء أسباب بعد أن أعدمت السعودية 81 شخصا في أكبر عملية إعدام جماعي تنفذها منذ عقود، وهو القرار الذي نددت به طهران، مؤكدة أن الإعدامات شملت 41 ناشطا شيعيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/بوساطة-عراقية-هل-اقتربت-قمة-السعودية-وإيران-على-المستوى-الدبلوماسي-1064314508.html
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السعودية, إيران
بغداد: مستعدون لإطلاق المباحثات السياسية بين طهران والرياض
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، استعداد بلاده لإطلاق المباحثات السياسية بين إيران والسعودية.
طهران - سبوتنيك
. وفي بيان نقلت الخارجية الإيرانية، الخميس، أن حسين أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الايراني، حسين أمير عبداللهيان بحث خلاله العلاقات الثنائية والتعاون المشترك والمفاوضات السعودية - الإيرانية.
ونقل البيان عن حسين قوله:"مستعدون لتهيئة الأجواء والأرضية المناسبة لإطلاق المباحثات السياسية بين إيران والسعودية في بغداد".
وأضاف: "آمل أن تثمر هذه الحوارات بين البلدين الإقليميين المهمين عن مستجدات إيجابية".
بدوره، عبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عن شكره للجهود التي يبذلها المسؤولون العراقيون بخصوص تسهيل شؤون الحجاج الإيرانيين.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، قد أعلن الاثنين الماضي، أن السعودية وإيران عقدتا جولة خامسة من المفاوضات كانت شاملة وجيدة وجادة، لكنها لم تصل بعد لمرحلة الحوار السياسي الحقيقي، مرجحا إمكانية إحراز تقدم سريع إذا ما تحقق ذلك.
وبدأت كل من السعودية وإيران العام الماضي محادثات مباشرة
لمحاولة احتواء التوترات القائمة فيما بينهما بالمنطقة، لكن طهران علقت المحادثات في مارس/ آذار الماضي دون إبداء أسباب بعد أن أعدمت السعودية 81 شخصا في أكبر عملية إعدام جماعي تنفذها منذ عقود، وهو القرار الذي نددت به طهران، مؤكدة أن الإعدامات شملت 41 ناشطا شيعيا.