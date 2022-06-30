https://arabic.sputniknews.com/20220630/بينهم-أطفال-ورضع-إصابة-22-فلسطينيا-في-مواجهات-مع-الجيش-الإسرائيلي-بمدينة-نابلس-1064438653.html
بينهم أطفال ورضع… إصابة 22 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بمدينة نابلس
بينهم أطفال ورضع… إصابة 22 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بمدينة نابلس
أصيب 22 فلسطينيا بينهم أطفال ورضع خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي الليلة قرب قبر يوسف في نابلس. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T03:05+0000
2022-06-30T03:05+0000
2022-06-30T03:05+0000
إسرائيل
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رام الله - سبوتنيك. وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس احمد جبريل لمراسل "سبوتنيك" في اتصال هاتفي بأن طواقم الإسعاف تمكنت من نقل عائلة تعرضت للاختناق خلال مواجهات قبر يوسف تحوي 4 أطفال ورضيع إلى مشفى رفيديا.وأضاف: "أصيب 12 بالاختناق و3 إصابات بحروق وحالة وقوع وإصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط باليد.يذكر أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل
بينهم أطفال ورضع… إصابة 22 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بمدينة نابلس
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أصيب 22 فلسطينيا بينهم أطفال ورضع خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي الليلة قرب قبر يوسف في نابلس.
رام الله - سبوتنيك
. وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس احمد جبريل لمراسل "سبوتنيك" في اتصال هاتفي بأن طواقم الإسعاف تمكنت من نقل عائلة تعرضت للاختناق خلال مواجهات قبر يوسف تحوي 4 أطفال ورضيع إلى مشفى رفيديا.
وأضاف: "أصيب 12 بالاختناق و3 إصابات بحروق وحالة وقوع وإصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط باليد.
يذكر أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين
لقبر يوسف.