عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220630/بينهم-أطفال-ورضع-إصابة-22-فلسطينيا-في-مواجهات-مع-الجيش-الإسرائيلي-بمدينة-نابلس-1064438653.html
بينهم أطفال ورضع… إصابة 22 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بمدينة نابلس
بينهم أطفال ورضع… إصابة 22 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بمدينة نابلس
أصيب 22 فلسطينيا بينهم أطفال ورضع خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي الليلة قرب قبر يوسف في نابلس. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T03:05+0000
2022-06-30T03:05+0000
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1060047130_0:108:2458:1491_1920x0_80_0_0_b8320aca8696de957bce0d886f683004.jpg
رام الله - سبوتنيك. وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس احمد جبريل لمراسل "سبوتنيك" في اتصال هاتفي بأن طواقم الإسعاف تمكنت من نقل عائلة تعرضت للاختناق خلال مواجهات قبر يوسف تحوي 4 أطفال ورضيع إلى مشفى رفيديا.وأضاف: "أصيب 12 بالاختناق و3 إصابات بحروق وحالة وقوع وإصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط باليد.يذكر أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1060047130_165:0:2294:1597_1920x0_80_0_0_c344396f26df5f4b24c1208d4d060fe9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل

بينهم أطفال ورضع… إصابة 22 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بمدينة نابلس

03:05 GMT 30.06.2022
© AFP 2022 / Jaafar Ashiyeh مسلح يطلق النار في الهواء خلال تشييع جنازة الفلسطيني نادر ريان البالغ من العمر 16 عاما، الذي استشهد برصاص القوات الإسرائيلية، في مخيم بلاطة بالقرب من مدينة نابلس شمال نابلس، 15 مارس 2022
مسلح يطلق النار في الهواء خلال تشييع جنازة الفلسطيني نادر ريان البالغ من العمر 16 عاما، الذي استشهد برصاص القوات الإسرائيلية، في مخيم بلاطة بالقرب من مدينة نابلس شمال نابلس، 15 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© AFP 2022 / Jaafar Ashiyeh
تابعنا عبرTelegram
أصيب 22 فلسطينيا بينهم أطفال ورضع خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي الليلة قرب قبر يوسف في نابلس.
رام الله - سبوتنيك. وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس احمد جبريل لمراسل "سبوتنيك" في اتصال هاتفي بأن طواقم الإسعاف تمكنت من نقل عائلة تعرضت للاختناق خلال مواجهات قبر يوسف تحوي 4 أطفال ورضيع إلى مشفى رفيديا.
وأضاف: "أصيب 12 بالاختناق و3 إصابات بحروق وحالة وقوع وإصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط باليد.
يذكر أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 14:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала