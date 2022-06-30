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https://arabic.sputniknews.com/20220630/تركيا-تجلب-أول-مطلوب-إرهابي-من-أمريكا-بعد-ساعات-من-لقاء-بايدن-1064441776.html
تركيا تجلب أول مطلوب إرهابي من أمريكا بعد ساعات من لقاء بايدن
تركيا تجلب أول مطلوب إرهابي من أمريكا بعد ساعات من لقاء بايدن
أعلنت تركيا، اليوم الخميس، أنها "جلبت العقل المدبر لهجوم الريحانية، من الولايات المتحدة الأمريكية". 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T07:00+0000
2022-06-30T07:00+0000
أخبار تركيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأفادت وكالة "الأناضول" التركية أن "تركيا جلبت المدعو محمد غزر، العقل المدبر لهجوم الريحانية، من الولايات المتحدة الأمريكية"، بعد ساعات من لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في قمة الناتو في مدريد.وجرى لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد، والذي ناقشا فيه عدة مواضيع من بينها تسليم مقاتلات "إف-16"، والعملية العسكرية التركية المخطط لها شمالي سوريا.وشملت المواضيع التي ناقشها الطرفان سياسة اليونان، وأعمال حزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا) في سوريا على الحدود مع تركيا، في سياق العملية المخطط لها للقوات المسلحة التركية".وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أن "بلاده تواصل جهودها لحل أزمة تصدير الحبوب الناتجة عن الأزمة الأوكرانية وذلك من خلال اتباع سياسة متوازنة".
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أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

تركيا تجلب أول مطلوب إرهابي من أمريكا بعد ساعات من لقاء بايدن

07:00 GMT 30.06.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي جو بايدن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قمة الناتو في مدريد
الرئيس الأمريكي جو بايدن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قمة الناتو في مدريد - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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أعلنت تركيا، اليوم الخميس، أنها "جلبت العقل المدبر لهجوم الريحانية، من الولايات المتحدة الأمريكية".
وأفادت وكالة "الأناضول" التركية أن "تركيا جلبت المدعو محمد غزر، العقل المدبر لهجوم الريحانية، من الولايات المتحدة الأمريكية"، بعد ساعات من لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في قمة الناتو في مدريد.
وجرى لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد، والذي ناقشا فيه عدة مواضيع من بينها تسليم مقاتلات "إف-16"، والعملية العسكرية التركية المخطط لها شمالي سوريا.
وشملت المواضيع التي ناقشها الطرفان سياسة اليونان، وأعمال حزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا) في سوريا على الحدود مع تركيا، في سياق العملية المخطط لها للقوات المسلحة التركية".
وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أن "بلاده تواصل جهودها لحل أزمة تصدير الحبوب الناتجة عن الأزمة الأوكرانية وذلك من خلال اتباع سياسة متوازنة".
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